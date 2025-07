Escarnecidos

Tengo la sospecha de que el desagradable y tendencioso montaje de dos minutos en el acto del ayuntamiento donde se presentaban las conclusiones del Observatori de les Discriminacions de Barcelona fue conscientemente horripilante. No hay duda de que fue horripilante y pavoroso. Lo fue. He visto montajes de fin de curso de primaria que tienen mayor grosor. Era malo porque sí, por los aspavientos, por la dicción, por la rigidez que transmite la voluntad de hacer cuando no hay genio o tan sólo una mínima decencia. Pero tengo la sospecha de que esos dos minutos eran tan lamentables, escénicamente, porque convenía que así fuera. Si no, no habríamos hablado tanto de ello. El contenido es un guantazo sin sentido, un absurdo que vuelve a reavivar el tópico gastado de hace años: el catalán es de la burguesía; el castellano es del pueblo. El catalán es lengua del opresor; el castellano, del oprimido. Una melodía con formato de demagogia de baja estofa. Pero resulta que estamos curados de espantos, que no nos mamamos el dedo y que ya hace tiempo que sabemos lo que vale un peine. Y, si no, echemos un vistazo a Alicante y al intento de ahuyentar al catalán de la ciudad; o en Mallorca, donde ocurre exactamente lo mismo con una lengua que quieren aniquilada con una alianza infecta entre la derecha extrema y la extrema derecha. O recordemos la encuesta de usos lingüísticos de febrero: el catalán decrece, en veinte años, como lengua habitual de los hablantes, en 14 puntos porcentuales.

La forma de la 'performance' de las chicas de Teatro Sin Papeles (sin papeles y sin verdades y con tergiversaciones infames) tiene que ver con el discurso. "No sabemos más", vienen a decir, "somos del pueblo y valoramos la vida por encima de los gorjeos de la lengua (de la lengua catalana, por supuesto); somos expresión honesta y pura, deshilachada, pero tenaz y digna". Y después viene Maria Eugènia Gay y pide disculpas por si “alguien se ha sentido ofendido”. No es que nos sintamos ofendidos, segunda teniente de alcalde, no. Nos sentimos escarnecidos, burlados y discriminados, eso sí.