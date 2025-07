¿Un verano de turbulencias?

¿Será un verano de crecientes turbulencias? El acuerdo Estado-Generalitat ha sido bien acogido en Catalunya, pero genera muchos reparos, incluso en el PSOE. Y el premio a la cerrazón se lo lleva la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para la que este vago documento -a concretar y luego aprobar en el Congreso- es “una sentencia de muerte a España”. ¿Tan débil es España?

Sánchez opta por 'ir tirando', sin cuestión de confianza, porque en la sesión del Congreso de la semana pasada ningún grupo de la investidura le retiró el apoyo. Pero ni rastro de presupuestos. ¿Mayoría? Podemos ya no está -solo hay que escuchar a Ione Belarra- y Yolanda Díaz ha retirado sus 37,5 horas, que se debían votar el próximo jueves. Dice que no es el momento oportuno por el caso Santos Cerdán, pero había tres enmiendas a la totalidad (PP, Vox y Junts) que la habrían tumbado.

Las 37,5 horas muestran las incoherencias del Gobierno y de 'su mayoría'. La reforma laboral -el gran éxito de la pasada legislatura- se negoció y pactó con el empresariado. Por el contrario, esta vez Yolanda Díaz lo ha acordado solo con los sindicatos. Los empresarios dicen que es un asunto a negociar en los convenios y que en muchas industrias ya son realidad, pero que puede dañar seriamente a las pequeñas y medianas empresas. El Gobierno (Carlos Cuerpo), con buen criterio, lo intentó retrasar, pero Yolanda dijo que “ir contra las 37,5 horas es ser mala persona”. Y Sánchez dijo “adelante”.

Pues no. Ahora se han congelado y desde hace tiempo se sabe que no saldrán. Junts no las votará. En su electorado hay mucho comercio y mucha pime que se sienten agraviados. Hasta la nueva presidenta del Cercle d´Economía, Teresa Garcia-Milà, prestigiada y muy independiente catedrática de Economía, se ha apresurado a declarar que el Cercle aún no lo ha discutido, pero que cree que las 37,5 horas perjudicarían a las pimes. Puigdemont contenta así a parte de sus electores, exhibe rechazo a la izquierda, recupera algo de la credibilidad perdida ante el empresariado catalán y abre cierta complicidad con Foment, incluso la CEOE. “Os puedo ayudar, pero pido reciprocidad”. Y Foment peregrinó a Waterloo.

Lo grave es que Sumar -componente clave del Gobierno- no admita que la mayoría es muy plural y que el único punto de encuentro -nacionalismos aparte- sería el centro-izquierda. Creer que Junts (y el PNV) 'tragarán' propuestas arriesgadas a las que se opone no solo la CEOE y Foment sino también la Pimec catalana, es desconocer la realidad. Cuando Sumar no acepta las limitaciones de la mayoría -y Sánchez, renqueando, le sigue la corriente- el Gobierno patina. Y ahora, el caso Santos Cerdán ha dejado 'tocado' al presidente.

Pero las guerras contra el Gobierno son tantas que, casi forzosamente, tiene que ganar alguna. El rechazo del Supremo a la pretensión del juez Peinado -que instruye contra Begoña Gómez desde hace un año- de pedir al Congreso el suplicatorio para imputar a Félix Bolaños, ministro de Presidencia y de Justicia, es una. Porque quita hierro al caso Begoña y porque el suplicatorio contra un ministro tan relevante como Bolaños -esforzado ministro para todo- habría sido un mazazo.

Pero hay mas turbulencias. La peor es la aparición de grupos vinculados a la extrema derecha que, tras la agresión en Torre Pacheco a un vecino de 68 años, han llamado a “cazar inmigrantes” y provocado graves disturbios en una localidad donde trabajan muchos marroquís.

La tensión ya está bajando por el gran despliegue policial y porque no se ha logrado el enfrentamiento entre vecinos. Además, el presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP), ha condenado con energía a los extremistas.

El gran problema es Vox. Más allá de sus conexiones (a demostrar) con los grupos violentos, lo injustificable son las declaraciones de Abascal: “Condenamos todas las consecuencias violentas que se producen por responsabilidad exclusiva del PP y del PSOE, que llevan décadas trayendo inmigración ilegal que trae un aumento de las violaciones y de la criminalidad y provocan la desesperación del pueblo español”.

¿Qué credibilidad tiene para gobernar -o condicionar al Gobierno- quién no sabe que, sin los inmigrantes -y los duros trabajos que realizan-, España se paralizaría?