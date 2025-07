Terminó la tormenta tecnológica

A menudo hablamos de “la tecnología” como quien habla de la lluvia. Las nubes no las podemos deshacer y las tormentas, por suerte, no las podemos parar. Pero cada vez que decimos que avanza tan deprisa que no la podemos controlar o que ha venido para quedarse, la situamos como una fuerza natural, imparable, incuestionable. La naturalizamos –a veces desde la fascinación, a veces desde la resignación– cuando, en realidad, es un fenómeno social, económico y político. Alguien la crea, decide cómo diseñarla, la dota de un propósito y establece una estrategia para que sea bien recibida. Ninguneamos que el contexto cultural y las desigualdades juegan un gran papel, también en cómo y cuándo estas innovaciones recorren hasta el último tramo. Y es en esta milla final donde, a menudo, nos jugamos la justicia y la inclusión.

Ver las disrupciones como una tormenta puede ser desbordante, situándonos en la pasividad y la carencia de reflexión crítica. Cojamos cualquier titular sobre inteligencia artificial generativa: si la tormenta de la IA 'llega', parece que solo podamos protegernos, adaptarnos o esperar que pase. Esta postura puede ser cómoda, porque nos libera de responsabilidades como personas usuarias. Nos invita a dejarnos llevar por el flujo y ver hasta dónde nos lleva. Fluir es fantástico, pero tenemos que reivindicar la adopción tecnológica como un proceso social y político, porque los entornos digitales son también los paisajes donde crecemos, aprendemos, trabajamos y nos divertimos. Si son espacios clave para nuestra socialización, tenemos que poder negociar para que sean herramientas que nos ayuden y unan, en lugar de separarnos o someternos.

También hay que superar la teoría de la difusión de innovaciones de Everett Rogers. En 1962 propuso un modelo para describir cómo se adoptan novedades según el tiempo y el volumen de las personas que las utilicen. Le debemos la identificación de los 'early adopters', aquellos que adoptan una tecnología o producto casi acabado de salir del horno. Reconoceremos estos perfiles: reservan el nuevo móvil antes de que salga a la venta, exploran la última funcionalidad de la red social o nos hablan de la nueva frontera, cuando nadie sabe muy bien ni cómo se llama. Tienen entusiasmo por el descubrimiento y pueden ser prescriptores, más allá de sus círculos.

Ahora bien, lo que Rogers no dibujó en su campana (lineal y teleológica) es la diversidad en las formas de adopción y los efectos de las desigualdades. Nunca llueve a gusto de todos, porque no todo el mundo está en iguales condiciones. No va solo de ritmos y atrevimiento, sino de estrategias de apropiación. Esta parte, más consciente y empoderada, depende tanto de las competencias digitales como de la autoconfianza y la capacidad de llegar a final de mes. No es lo mismo una madre sola con tres trabajos que recibe mensajes de la escuela por una app de pago, que un directivo con 'smartphone' de última generación y tiempo para experimentar con la IA, o un niño viviendo en una infravivienda, sin medios para colgar los deberes en la clase virtual. Las desigualdades digitales no son solo de acceso, sino de uso y de apropiación significativa.

La misma IA generativa no tiene el mismo impacto para un diseñador que la emplea como asistente creativo, para un docente al que el plagio le quita el sueño o para una adolescente que busca consejos emocionales. Son usos diferentes, significados diversos, apropiaciones distintas. Y ninguna de estas realidades tiene cabida en la curva de Rogers.

Hoy sabemos que cuanto mayor es la distancia entre quien diseña la tecnología y quien la usa, más desigualdad genera. Hay que pasar de la campana al círculo: un ciclo virtuoso donde la innovación no nazca solo de una idea visionaria, sino de la voluntad de resolver necesidades reales de manera responsable, respetuosa y justa. Donde las personas tengan voz y voto sobre qué soluciones digitales necesitan, generando espacios de imaginación alternativa y participación directa desde el diseño.

Recuperemos la mirada crítica que sitúa los términos de la negociación social. Hay que cuestionar la hegemonía tecnológica y los marcos mentales que la acompañan. Merece la pena preguntarnos hasta qué punto la retórica de la tormenta tecnológica indomable nos sirve a nosotros o, sobre todo, a quienes se dedican a vender paraguas.