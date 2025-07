La fiesta de los 18

No era necesario requisar los móviles, porque en ese momento solo los usaban empresarios, camellos y secretas.

Llegarían un año después de la cascada de celebraciones de la mayoría de edad. Cuando tuve mi primer Alcatel tampoco hacía falta requisármelo, porque lo extraviaba yo solito (con la cazadora, la cartera, la vergüenza) con una constancia nocturna pasmosa, acaso merecedora de una beca.

Pero volvamos a los 18, ese momento en el que no tienes nada que contar, pero crees que tienes mucho que decir. Era la época de las grandes ideas y casi ninguna la tenía el que cumplía años: solían ser iniciativas del espíritu más emprendedor del grupo, arriesgadas intuiciones que de repente, el día de soplar velas, se materializaban en una garrafa de ocho litros de pomada, recién llegada de Menorca, o de un 18 papeles, para cuya estructura habría sido necesaria una consulta a Chillida y a Frank Gehry.

Los grandes fastos del mío podían empezar en un parterre de la avenida Mistral, trasegando Alvini (imitación de Martini) blanco en botellas de Fanta Limón rasgadas a la altura del gollete. Nos sabía bien, esa marca blanca, porque lo que tomábamos era primera vez, así que libábamos con la prisa monomaníaca de un cosaco entre batallas.

Venían chicas, claro, que eran de acompañamiento, como de acompañamiento éramos nosotros para ellas. Amigas, vamos. Tomamos la línea roja hasta Marina, para ir recalando en templos del 'naming' sin miedo a la ostentación, como Q3. Luego quizá bajamos a L’Ovella Negra de dos pisos, una especie de Saló de la Infància, pero de la adolescencia: un Madison Square Garden etílico.

Algunos jugábamos a baloncesto, así que en esos cumpleaños no faltaban jugadores de otros equipos. Más que a los de La Salle Bonanova, en Marina nos encontrábamos a los Lluïsos de Gràcia. Nos caían bien porque llevaban greñas y la derecha siempre ocupada: si no tenían un balón de básket, tenían un litro de kalimocho.

Del día de mis 18 recuerdo que llevaba mi camiseta de Oasis (ponía 'Cigarrettes and Alcohol' y, quizá por eso, mi madre insistía en distraerla en el cubo de la ropa sucia). También que ese día me encontré con la amiga de una amiga, con la que yo había coincidido en parvulitos: en el patio de la guardería, al lado de los columpios, recuerdo perfectamente que me pidió matrimonio y que nos pusimos a pensar en el mobiliario de nuestra primera casa. Un azar casi narrativo quiso que ese día me besara con ella en el umbral hacia la vida adulta.

Pero si tuviera que publicar un minuto de aquella celebración, uno que verdaderamente atrapara 'likes', sería el siguiente: me despido de ella, caminando de espaldas, haciendo muecas y reverencias, me giro, porque alguien me llama y echo a correr. Me estampo contra una farola del puente de L’Ovella, que tiembla: normal, se las acaba de ver con mi napia prodigiosa. Es aquí donde entra en mi fiesta Quevedo, pero no el cantante, sino el poeta, para decir aquello de “Era un hombre a una nariz pegado”. Conjugado en pasado, era, porque casi la pierdo. Luego bailamos (es un decir: botamos) en el Señor Lobo, esa especie de almacén soviético en Altamira, y nos amorramos a vasos y bocas un poco al tuntún. Me pierdo, como siempre, seis veces y meto la llave en el portal de casa como un banderillero inexperto.

Al día siguiente, la nariz me ha quedado levemente torcida hacia la derecha por mi pequeña trifulca diplomática con la farola. El dolor de cabeza es morrocotudo, pero no por esa novedad llamada resaca, que aún saludamos con alegría, sino porque la desviación aumentará mi tendencia a la sinusitis. Ha sido una gran celebración de los 18. Menos mal que no había cámaras que pudieran desmentirnos y que nos mostraran lo que no veíamos: que éramos unos críos que ya bebían litros, pero aún comían de vez en cuando gominolas, más perdidos que un pingüino en el Serenheti. Y que acabábamos de dejar atrás los 17: “Volver a los diecisiete después de vivir un siglo / Es como descifrar signos sin ser sabio competente / Volver a ser de repente tan frágil como un segundo / Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios / Eso es lo que siento yo en este instante fecundo”.

¿Recuerdas cuando ese 'rally' de errores y choques nos parecía un fiestón que debería aparecer en la prensa?