Nos ofende el teatro y nos ofende todo

Los catalanes somos esa gente extraña que está siempre vigilante para ver si encuentra un motivo para sentirse ofendida. Hay que estar atentos a las chirigotas de Cádiz, no sea que, entre tanta broma, se les escape alguna contra Catalunya, un símbolo catalán o simplemente contra un catalán (de los buenos, es decir de los lacistas, los demás dan igual, ni siquiera son considerados catalanes). Hay que verse todas las películas y series españolas, no vaya a ser que en alguna de ellas se permitan hacer un chiste sobre nosotros. Hay que escuchar todas las emisoras de radio, a ver si a algún tertuliano se le escapa alguna referencia no suficientemente épica y amable sobre el pueblo elegido. Y hay que ir a todas las salas de teatro, aficionado o profesional, tanto da, para comprobar si en alguna de ellas se nos representa de manera que nos parezca poco respetuosa.

Hay que hacer todo eso, se entiende, con la esperanza de dar con algún motivo de ofensa. Sin una razón -como mínimo- semanal de agravio, los catalanes nos quedamos sin nada, sin nuestra única razón de existir. Da igual que sea un motivo real o inventado, aunque hay que reconocer que lo de inventarlos se nos da muy bien, el caso es ofendernos, denunciar, amenazar con boicots, señalar al ofensor y, al final, esperar a la siguiente ofensa, que también será inventada. Seguro que hay formas mejores de pasar el rato, pero esta es la más catalana y es la nuestra, un respeto.

Hace unos días, la compañía Teatro Sin Papeles dejó al borde del síncope a miles de catalanes, porque tuvo la idea de satirizar a todos esos que gritan “Mantinc el català” y se dedican a hablar en esta lengua a todo el mundo, sin importarles si los entienden o no. Se conoce que en Catalunya está bien visto ser un perfecto maleducado, pero no está bien visto ponerles a los maleducados un espejo delante para que se vean reflejados en él. Una simple sátira teatral ha servido para sentirnos, una vez más, ofendidos, y así hemos podido realizarnos, cosa que es de agradecer. A ver si toman nota las demás compañías teatrales, tampoco pedimos tanto, nos basta con una bromita de vez en cuando que nos permita ponernos estupendos y hacer pucheros, que ese es nuestro 'fet diferencial'.