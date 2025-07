Innovación promovida por pacientes y cuidadores

Una sanitaria del Hospital Clínic, este martes. / FRANCISCO ÀVIA / HOSPITAL CLÍNIC

En el mundo de la salud, la innovación se puede referir a un producto, un servicio nuevo o a una manera diferente de prestar un servicio ya conocido. La aparición de nuevos fármacos o aparatos tecnológicos, la consolidación de una nueva técnica quirúrgica o la estructuración de la hospitalización a domicilio serían ejemplos de estas tres dimensiones. Hasta hoy, siempre se ha supuesto que el impulsor de estas innovaciones tenía que ser, siempre, un equipo técnicamente experto.

Pero la pericia técnica no es el único elemento útil para resolver problemas complejos. La vida cotidiana de las personas con enfermedades crónicas genera necesidades no cubiertas que pueden pasar desapercibidas por el experto técnico, que puede llegar a considerar los problemas de la vida cotidiana incluso como irrelevantes, porque no siempre tienen una relación directa con los resultados clínicos o porque, sencillamente, se crea cierta distancia con el mundo real cuando se contempla solo desde la atalaya del conocimiento especializado. A menudo, desde esta perspectiva, no se tiene bastante en cuenta que los pacientes también son expertos en la vivencia de su enfermedad.

Desde hace años, se contempla el papel de los pacientes en la introducción de mejoras que facilitan la realización de los tratamientos. Los detalles son muy importantes cuando se sufre una enfermedad crónica. En la literatura médica se recogen algunas iniciativas innovadoras promovidas por pacientes, pero la impresión general es que estas ideas no siempre están referenciadas, no se comparten o se quedan en un cajón. Hay muchas barreras que dificultan la diseminación de las ideas innovadoras propuestas por pacientes. En algunos casos, hay carencia de recursos para construir los prototipos y, en otros, falta el acceso al apoyo que se requiere para hacer el proceso de desarrollo, su protección y aprobación (como los estudios por el registro de patentes) o su comercialización.

En el mundo de las terapias respiratorias a domicilio, por ejemplo, son muy conocidas las iniciativas de pacientes destinadas a adaptar mejor las mascarillas o para mitigar los inconvenientes de ruido y vibraciones de los aparatos o de los tubos de conexión a lo largo de los años. De una manera sencilla, se conocen casos de cuidadoras que también han podido mejorar la comunicación con pacientes con problemas de habla, como en la esclerosis lateral amiotrófica, con sistemas de comunicación basados en imágenes. En el Hospital Clínic de Barcelona se han visto experiencias innovadoras surgidas de pacientes y cuidadores tan sencillas como adaptar el pie de una muleta para evitar que resbale o tan complejas como las gafas 'Biel Glasses', que tratan de solucionar los problemas de movilidad de las personas con pérdida de la visión periférica y mejorar su calidad de vida.

En este contexto, el año pasado se creó la Oficina d’Innovacions, promovida per Pacients i Cuidadors (OIPiC) del Hospital Clínic de Barcelona, con la voluntad de ser un punto de referencia para estas iniciativas, asesorar a las personas no expertas que trabajan o podrían trabajar en ideas de mejora, establecerse como un repositorio de las iniciativas locales y, finalmente, proporcionar asesoramiento en el caso de las iniciativas que puedan tener recorrido. Desde el OIPiC se pueden hacer muchas cosas para apoyar estas iniciativas ciudadanas que, en muchos casos, se encuentran en una fase muy incipiente o no encuentran continuidad en el ciclo de vida de una innovación. La evaluación inicial de los proyectos permite ampliar la perspectiva: no siempre hay que empezar desde cero. Mirar críticamente la literatura y comparar o refinar las ideas es muy útil. El apoyo y el hecho de involucrar a otros pacientes y profesionales de referencia en el desarrollo y la implementación de prototipos es un paso imprescindible para probar las ideas, más allá del ámbito inicial. La consideración de los aspectos relacionados con la propiedad intelectual, la escalada y la comercialización a menudo no están al alcance de alguien que no es experto y el OIPiC también puede ser un mecanismo de apoyo para acortar las distancias entre expertos y para hacer difusión de las iniciativas, tanto en el ámbito general como en el ámbito científico.

Desde la Clínica Mayo emiten un mensaje muy claro: el problema más importante no es la innovación en ciencia, es la poca innovación en la prestación de servicios. Tecnólogos, profesionales sanitarios, pacientes y cuidadores vamos todos por el mismo camino. Más vale hacerlo juntos.