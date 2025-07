Hecho con palillos

"Singular" es un adjetivo que se utiliza para referirse a una sola persona o cosa y para distinguirlas del resto. “Generalizable” también es un adjetivo, que implica la totalidad de un cuerpo, de una sociedad, de una organización, sin prestar atención a los casos especiales. Ahora bien, la gran diferencia entre ambas palabras es que "singular" nos habla de una realidad consolidada mientras que "generalizable" se refiere a una hipótesis futura. Que se extiende en el tiempo. En el caso que nos ocupa –la nueva financiación de Catalunya– si una de las definiciones del pacto hubiera dicho “singular y general”, entonces, habríamos incurrido en el pecado del oxímoron. Dos nociones que, puestas de lado en un solo sintagma, se pelean a muerte, son contrarias por naturaleza. Dicen que fue Miguel de Unamuno quien dijo que el ejemplo más claro de oxímoron era el diario carlista 'El Pensamiento Navarro'. O es pensamiento o es navarro. Ambas cosas a la vez no pueden ser.

Pero volvamos al caso. "Singular y general" no puede ser. "Singular y generalizable", sí, porque se habla de un hecho presente y de un deseo futurible. El espíritu de las bases del pacto entre el Estado y la Generalitat reside en estos dos adjetivos. "Ahora hacemos esto por Catalunya", parece que se diga, "pero no sufráis que enseguida lo extenderemos al resto de comunidades". La persecución del objetivo político de convertir a Catalunya en una 'rara avis' en medio de la uniformidad española queda aniquilado de entrada. ERC ha dicho que la música sonaba bien (se asemeja, claro, a una melodía de raíces vascas), pero que faltaba concretar la letra más allá de la escenificación bilateral del lunes. Y el Gobierno del Estado ya se ha apresurado a matizar uno de los aspectos claves del acuerdo: la ordinalidad. En resumen: de acuerdo, debemos ser solidarios, pero no puede ser que seamos tan solidarios que pasemos de ser la tercera región más rica, que más recauda, a ser la número 10 de 17 en el cómputo final. “Ordinalidad” implica tener un criterio propio a la hora de decidir qué grado de solidaridad puede o debe asumir Catalunya. El intento de mantener después el orden que había antes es, ahora, un brindis al sol. Incluso lo ha reconocido el propio Govern de la Generalitat. Para Alícia Romero, consellera de Economía y Finanzas, "es una condición necesaria", pero para la portavoz Sílvia Paneque el principio, "que queda totalmente protegido y determinado", es necesario que se ajuste a lo que digan el resto de comunidades autónomas: "Es necesario el trabajo conjunto para ajustar la ordinalidad".

La sensación que podemos extraer es que ha habido un cuidado extremo en decir determinadas cosas sin decirlas del todo o diciéndolas de tal modo que cada uno pueda entenderlas como quiera. Que se ha construido la estructura de la financiación, en un notable ejercicio de equilibrismo, como quien monta una Torre Eiffel con palillos. La apariencia es plausible; la fragilidad, extrema. Una ventana mal cerrada, una corriente de aire, y todo se va al garete.