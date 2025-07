El futuro de Catalunya se escribe también en rural

Archivo - Casa rural

Catalunya da este mes de julio un paso clave y decidido en el camino hacia el equilibrio territorial. La aprobación del Estatut dels Municipis Rurals en el Parlament de Catalunya marca un punto de inflexión y sitúa al país como pionero, al tener una ley que empieza a introducir criterios de equidad en la gestión local. Por primera vez, se reconoce que no todos los ayuntamientos tienen las mismas herramientas para dar servicios a su población y, a partir de ahora, los vecinos de las zonas menos pobladas del país podrán recibir los servicios que merece. No serán los mismos que en zonas urbanas pero se adecuarán a la realidad del mundo rural. Serán diferentes pero estarán, esta es la clave de todo para hacer posible que el país se equilibre y cambiar la dinámica de los últimos años, que ha llevado a una gran concentración de población en la franja costera, tensionando el parque de vivienda, las comunicaciones y las oportunidades de progreso. Invertir la tendencia quiere decir hacer que las áreas rurales sean parte de la solución ante los retos que tienen sobre la mesa, tanto el país como la Barcelona de los seis millones. Es la traducción, en términos nacionales y en el conjunto del territorio, del concepto de prosperidad compartida.

Ni el campo es contrario a la ciudad, ni el ruralismo a la urbanidad. Son clichés muy antiguos que hay que superar y el futuro es de las zonas muy articuladas, con poblaciones rurales que supongan una mayor proporción sobre la población total y que ofrezcan futuro a más gente de la que lo ofrece hoy. Para hacer posible estas opciones de futuro a rural, para quien lo desee, los ayuntamientos tienen que poder actuar y el Estatut nos abre, finalmente, esta puerta. Pesan demasiado tantos y tantos años de uniformismo legislativo, que confía en que lo que se publica en el DOGC acaba pasando.

Si aquello que se desea en las leyes no se adecúa a la realidad y se despliega sabiendo cómo es el país, se acaban generando déficits que se acumulan hasta el fracaso. Y, si no, preguntémonos por qué no se crean viviendas en las áreas rurales. La respuesta la encontraremos si sabemos que las herramientas para el planeamiento y su ejecución se han pensado para ayuntamientos con los recursos que les aporta tener, al menos, 20 o 30.000 habitantes. El Estatut se ha pensado para dar respuesta a esta necesidad de simplificar, adecuar y aportar recursos, mancomunarlos y construir un país más equitativo y equilibrado.

En este esfuerzo nos hemos encontrado casi todos los partidos del arco parlamentario, todas las asociaciones municipalistas, las entidades promotoras de la Agenda Rural, el gobierno de la Generalitat y otros agentes del territorio. Todo ello explica el elevado consenso en la diagnosis, las soluciones y la celeridad en la tramitación. Ha sido un camino parlamentario de escasos nueve meses pero, ahora, hay que poner el foco en un despliegue efectivo del Estatut dels Municipis Rurals, con un calendario y concreción de acciones.

Del mismo modo que hemos estado en la génesis de la propuesta, desde la Associació de Micropobles de Catalunya nos comprometemos a trabajar para desplegarlo y convertirlo en un instrumento singular del ordenamiento jurídico en Europa y de las políticas locales. Quiero pensar que esto es el principio y que, con los debates de las leyes de régimen local de Catalunya y de las haciendas locales, podremos dar una nueva orientación a los consejos comarcales para que sean espacios de gobierno territorial. Podremos evolucionar de las políticas de subvención a la financiación estructural y de servicios, organizando las políticas y las instituciones para que sean más eficientes en términos territoriales.

Queda trabajo por hacer pero nos estimula participar de un cambio histórico que ahora toma un nuevo impulso. Este es solo el primer paso de un camino que tiene que llevarnos a un modelo de país más justo, donde vivir en el mundo rural no sea una limitación, sino una opción real y llena de futuro.