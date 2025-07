La amnistía era constitucional

'Game over'. Ya se pronunció el Tribunal Constitucional y confirmó que la amnistía, como institución, puede gustar más o menos, pero no está prohibida por la Constitución, pues de hecho hasta se habló de ella, y no precisamente para prohibirla, durante los debates parlamentarios que llevaron a la aprobación de la norma fundamental a finales de los setenta del siglo XX. Hay quien dice que, con otra composición del Tribunal Constitucional, el resultado hubiera sido otro. Y eso es lo grave: que se crea en tal posibilidad porque se dé por hecho que los magistrados del alto tribunal nunca van a ser imparciales, sino que siempre van a tener un sesgo ideológico. Al Tribunal Constitucional los partidos, y algunos de sus integrantes, le han hecho desde hace mucho tiempo un daño irreparable en términos de credibilidad.

Pero, al margen de ello, el Tribunal Constitucional, sesgos ideológicos aparte, ha dicho varias cosas sensatas. El argumento más sólido de los adversarios de esta amnistía -no de la amnistía en general- es que ataca el derecho a la igualdad, puesto que la ley amnistiaba casi exclusivamente a los que tuvieron intención independentista, y no a los que combatieron la secesión. El tribunal corrige ese defecto ordenando la amnistía para todos.

Pero quedan dos debates abiertos que no resuelve esta sentencia. Uno de ellos es la hipótesis de que la amnistía, como institución jurídica, sea contraria al derecho europeo. En este punto hay que estar pendientes de lo que acabe diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque es poco factible que expulse la amnistía del derecho europeo, porque en un momento o en otro la han aplicado casi todos los países miembros de la Unión. No obstante, está por ver.

El otro punto pendiente es el más polémico. Era poco probable, pero no imposible, que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la tan original como insólita interpretación de algunos magistrados de la Sala II del Tribunal Supremo, atribuyendo a los reos independentistas ánimo de lucro en la celebración del referéndum para no aplicarles la amnistía del delito de malversación. La interpretación es inasumible, porque es evidente que no era esa la intención del legislador, cuya voluntad es soberana, y no así la del Tribunal Supremo, que como tal tribunal debe limitarse a aplicar la ley, no forzando la interpretación de las palabras del legislador en sentido contrario a su voluntad. Pero lo hizo, y varios juristas -ni mucho menos todos- se apuntaron a ese carro. Falta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre ese punto, desautorizando o respaldando al Tribunal Supremo. Lo hará próximamente, con motivo de otros recursos interpuestos por los reos.

Sea como fuere, lo que queda de todo lo anterior no es una sentencia histórica, que no lo es ni lo va a ser. Muchos han dado la batalla contra esta amnistía por convicción de que los independentistas merecían el castigo tremendo que les impuso el Tribunal Supremo. Es decir, al margen de cualquier reflexión jurídica más o menos sesuda, lo único que les molesta, en realidad, es que se suprima el escarmiento. Lo demostraron, también, cuando atacaron a sangre y fuego los indultos.

Y ello, se diga lo que se diga, no es legítimo. No porque el castigo fuera populistamente excesivo, que lo fue. Tampoco el miedo de que “lo vuelvan a hacer” justifica una especie de expiación fuera de época. No es legítimo ese fervor punitivo porque la sentencia de condena, en mi opinión, fue errónea. No existió ni rebelión ni sedición porque no hubo, durante el referéndum, más violencia que la que practicaron algunos agentes de las fuerzas del orden. La amnistía hubiera debido suponer el olvido de aquel fallo para olvidar, valga la redundancia. Pero algunos no han querido que fuera así. Y ello, mientras todos esperamos la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos humanos. Ese será el fallo defitivo en este caso. Hasta entonces, tal vez convenga mediáticamente algo de serenidad y prudencia sobre este tema. Pero nunca falta el político que, ávido de votos, agita el miedo irracional de que “se rompa España”. Ese político se esfuerza en ignorar que el 'procés' ha muerto mientras vocifera, desnudo de argumentos, ante una terca realidad que le desmiente.