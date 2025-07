Primer paso, camino largo

Barcelona 14/07/2025 Comisión bilateral Generalitat - Estado sobre la financiación singular en el Palau de la Generalitat En la foto, rueda de prensa posterior a la reunión, del conseller de la Presidència, Albert Dalmau y el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres y la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC

Con 15 días de retraso, el president Salvador Illa ha cumplido el principal compromiso que adquirió con Esquerra para conseguir su voto en la investidura: presentar las bases de un nuevo sistema de financiación para Catalunya que cuente con el apoyo del Gobierno de España. Lo hizo en el marco de la comisión bilateral de financiación, un organismo estatutario. No lo hizo ni en lejanas montañas ni en oscuras alcobas, como muchos han querido hacer ver. Y lo que se pactó estaban ambas partes facultadas para hacerlo. Ayer se acordaron una serie de principios que el ministerio de Hacienda incluirá en la propuesta de un nuevo modelo de financiación, el anterior caducó en 2014, que tramitará como corresponde: aprobación en el Consejo de Ministros, presentación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera –donde el ministerio tiene mayoría, gobierne quien gobierne– y tramitación de las leyes que corresponda modificar para su implementación, leyes que se aprobarán en las Cortes Generales, como se hizo en los anteriores modelos, bajo las presidencias de Felipe González (cesión del 15% del IRPF), con José María Aznar (cesión del 30%) y con José Luis Rodríguez Zapatero. Se puede estar en contra de algunos o de todos los principios acordados, pero para ello no hace falta cuestionar el procedimiento, que es legítimo.

A lo presentado ayer le queda un largo recorrido. Hacienda presentará, según anunció ayer el ministro Ángel Víctor Torres, un nuevo modelo de financiación en septiembre. Veremos si incluye todo lo acordado con Catalunya. Y, posteriormente, aunque imponga su mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, quedará el trámite parlamentario, en el que deberá recabar los apoyos necesarios. Esta propuesta cuenta con el impulso de Esquerra a cuenta de su apoyo a Illa en Barcelona y a Sánchez en Madrid. Ello no lo convierte en una imposición a todos los españoles, como han dicho algunos. Será en este trámite donde se podrá discutir la concreción de estos principios. Esquerra ya ha anunciado que presionará para que sean más rompedores, pero llegará un momento en que deberá elegir entre conseguirlos o dar al traste con esta oportunidad. Y en la concreción es donde debe evaluarse tanto el impacto presuntamente positivo para los catalanes como el presuntamente negativo para el resto. Hay aspectos que quedan a menudo ocultados por el ruido de los separatistas y de los separadores. Las comunidades autónomas deben recurrir, todas, a la financiación privada por el diferencial entre el montante de la liquidación que reciben del Estado y el presupuesto que tienen en vigor. ¿No sería positivo estudiar si la gestión de los tributos, en parte al menos, no aliviaría esa disfunción? No todas las comunidades tienen las mismas necesidades, la población es ahora el elemento determinante, ni los mismos costes para cubrirlas, ahora la dispersión es el único correctivo. ¿No es planteable introducir otros, como la pirámide de edad o el diferencial del IPC? Pero estos debates, igual que el principio de ordinalidad como correctivo al inevitable principio de solidaridad, quedan aplastados por las hipérboles de los que confunden singularidad con privilegios o negociación con claudicación. En ese largo camino, Catalunya haría bien en buscar otros aliados y que, con otra semántica, igual podría encontrar.