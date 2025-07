¿Huir de Barcelona?

La capital del Maresme, MAtaró. / Zowy Voeten

El creciente fenómeno de lo que se conoce como «suburbanización» tiene muchos matices, pero las cifras reflejan claramente que no se trata de un episodio puntual, sino de una tendencia que se está consolidando con los años. Muchos ciudadanos de Barcelona abandonan la ciudad para instalarse en poblaciones de la segunda corona o, como definen los alcaldes de la zona, del Arc Metropolità. No es un asunto nuevo, puesto que ya se produjeron olas migratorias internas en este mismo sentido a finales de los años 90 y principios del siglo XXI, con la construcción masiva de vivienda nueva y el auge de las urbanizaciones, pero aun teniendo puntos de contacto, la situación actual viene dada en buena parte por el aumento del precio de compra o alquiler en la capital y por el auge del turismo y la gentrificación. No puede hablarse, sin embargo, estrictamente, de una «expulsión» de Barcelona hacia la periferia. Sería exagerado afirmarlo, porque también interviene en esta tendencia la elección de un municipio cercano para tratar de conseguir una mejor calidad de vida, con más tranquilidad y cercanía a espacios naturales, sin renunciar a la proximidad con Barcelona y a un estilo de vida urbano pero sin tanta presión ambiental.

Los precios más razonables de la vivienda intervienen, por supuesto, en el fenómeno. Si en Barcelona, la media mensual se sitúa en 1.147 euros, la de Sabadell, Terrassa o Vilanova i la Geltrú oscila entre 700 y 800. Son precisamente estas localidades, junto a las del Maresme, las protagonistas y receptoras de un «éxodo» que también debe analizarse en clave metropolitana, puesto que estamos hablando de una red interconectada que no solo se refiere a Barcelona. Los datos más recientes del Idescat informan que en 2023 unas 11.500 personas se mudaron a otro municipio catalán, mientras que la cifra de los últimos tres ejercicios asciende a unas 36.000, casi la mitad de las cuales hacia los destinos que hemos mencionado.

El retrato robot de los desplazados responde a una población autóctona de familias jóvenes que se instalan en una ciudad en la que, por supuesto, también esperan encontrar las prestaciones a las que están acostumbrados, desde la educación a la sanidad. Esto repercute en la propia configuración de la estructura de servicios de los municipios receptores, que necesitan readecuar los mismos a nuevas realidades. Sin contar que el trasvase también ayuda a tensionar el mercado de la vivienda y la consiguiente cadena de migración hacia otros pueblos. En la última década, por ejemplo, el coste del alquiler en Sabadell o Terrassa se ha incrementado más allá del 60%.

El aumento de población en estas zonas que podemos llamar periféricas exige a las administraciones un equilibrio entre nuevas demandas y un crecimiento sostenible y acompasado que dé respuesta a las necesidades sociales sin convertirlas en ciudades dormitorios que no tengan vida propia o una economía productiva. Y no es menos importante el problema del transporte, con la mejora imprescindible de la conectividad en el área metropolitana. El fenómeno de la suburbanización, pues, no atañe solamente a unas determinadas ciudades, sino que se convierte en un asunto global de la conurbación barcelonesa y del país en general.