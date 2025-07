Un acuerdo casi federal

El acuerdo para una ‘financiación singular’ suscrito por el Gobierno con la Generalitat de Catalunya puede resultar positivo, tanto para Catalunya como para las demás comunidades autónomas. Para ello, habrá que despejar las muchas incógnitas del texto, pero la progresiva transferencia a la Generalitat de la recaudación de todos los impuestos, incluido el IRPF, constituye un hecho histórico. Negar que el acuerdo supone un nuevo modelo, como pretende Junts per Catalunya, no solo constituye una burda falsedad. Implica situarse fuera de los tiempos que marcan la política española y catalana. La descalificación frontal del acuerdo que ha hecho el Partido Popular es la mejor respuesta a quienes siguen obsesionados por su pugna con Esquerra Republicana.

Las posiciones maximalistas de Feijóo y Puigdemont, contrarias al acuerdo, soslayan las incógnitas que lo acompañan, que son muchas y de cuya aclaración dependerá la valoración final que este merezca en términos de recaudación, eficiencia fiscal y solidaridad. Es cierto que el acuerdo suscrito no permitirá recaudar todo el IRPF en 2026, pero este compromiso era impracticable teniendo en cuenta que la Agencia Tributaria Catalana deberá, al menos, doblar sus efectivos para acometer este objetivo. Tampoco es de recibo calificar de ‘café para todos’ la posibilidad de generalización del modelo aprobado a las CC.AA. que así lo deseen. Lo contrario sería soñar que el Gobierno de Pedro Sánchez puede proponer un modelo pensado solo para Catalunya y vetado a los demás. ¿En qué mundo viven Junts per Catalunya y la CUP?

No tiene razón el PP cuando califica el acuerdo de exclusivo para los catalanes. Cómo no la tiene Emiliano Garcia-Page cuando anticipa, a priori, sin esperar a su implementación, que supone una quiebra de la solidaridad. Es cierto que falta por aclarar cómo se hará compatible la aplicación del criterio de ordinalidad (no perder puestos en el ránking de la renta per cápita, como consecuencia de la aplicación de los mecanismos de nivelación entre comunidades), con el de la cuota de solidaridad a la que Catalunya se compromete. Sin embargo, nada hay en el texto aprobado que contradiga la necesaria solidaridad entre territorios. Para calcular las aportaciones a la caja común del Estado, habrá que coger la calculadora y entonces será el momento de concluir si existe o no corresponsabilización de Catalunya con la suerte de todos.

Las criticas maximalistas han dejado de lado una cuestión más de fondo que plantea el nuevo modelo de financiación, en cuanto a su encaje en nuestro sistema autonómico. Imaginemos, por un momento, que este es refrendado por el Congreso y que otras autonomías emprenden el camino de Catalunya. ¿Hasta qué punto supondría ello, de generalizarse, abrir la puerta al federalismo? (De hecho, en el texto aparece la palabra ‘federal’, aunque limitada al ámbito fiscal). En este caso, puede que el legislador deba encajarlo en el sistema constitucional. Este es el resultado de haber llegado a una propuesta de tanto alcance por exigencias cortoplacistas. Sigamos haciendo virtud de la necesidad.