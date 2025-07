Esperando a Trump

La guerra que iba a acabar tras la toma de posesión de Donald Trump en enero pasado, sigue regando de sangre Ucrania seis meses después. Desde que entró en la Casa Blanca el presidente americano tiene claro que quiere manejar el poder de forma que sea percibido como un líder mundial que puede doblegar a cualquier otro, utilizando el castigo y la presión, como con los aranceles y abandonando cualquier iniciativa basada en el entendimiento común. Así imaginó acabar con la guerra en Ucrania. En el recuerdo queda la infame bronca a Zelenski en el despacho oval, donde le proponía una rendición sin condiciones asegurando que no tenía cartas para jugar la partida. Putin pensó entonces que EEUU abandonaría a Ucrania y empezó a armarse para una batalla final antes de iniciar cualquier intento de paz. Sobre el terreno, avanzar en la línea de frente cuesta muchas vidas y cada metro ganado supone semanas de batalla. En verano, con la ayuda de misiles y drones, atacando ciudades que están lejos del frente, podía consolidar el territorio para proponer luego un acuerdo como vencedor a los vencidos. Pero en medio de la acometida, la llamada de Trump a Putin la pasada semana parece haber enfriando la relación y Trump, siempre dispuesto a demostrar su poder cuando las cosas no responden a su antojo, parece dispuesto a volver a enviar armamento estratégico a Kiev. Este lunes lo concretará. De su idea original de acabar en un suspiro con la guerra, ha pasado al enfado y la incapacidad de doblegar a un Vladimir Putin al que le puso una alfombra para que lo hiciera posible.

Como paso previo a la última conferencia entre los líderes americano y ruso la semana pasada, el pentágono suspendió envíos a Ucrania. Pero, de la misma manera que en su día Zelenski se fue de la reunión aplastado, pero sin hacer más ruido, Putin esta vez le ha venido a decir a Trump que no pensaba parar hasta conseguir todos sus objetivos. El líder americano ahora sabe que con palabras no va a doblegar a su antiguo aliado ruso, ni podrá acabar esta guerra. Su papel como árbitro absoluto está en juego y de ahí que cambie de estrategia. Si Putin no quiere un acuerdo de paz, enviar unas cuantas baterías patriot, que interceptan los misiles y drones aéreos, pueden convencerle de que tampoco tiene todas las cartas para ganar. A estas alturas los misiles antiaéreos son el armamento estratégico para frenar la acometida por aire del ejército ruso, con la que Putin pretende avanzar este verano.

Sin duda el enfado de Trump y su cambio de estrategia da alas a Zelenski, pero no hay que olvidar dos variables importantes. La primera es que Putin, con cientos de miles de vidas perdidas en su ejército y miles de millones gastados, ha hipotecado su futuro político en Ucrania y no le sirve un alto el fuego, quiere celebrar la victoria en Moscú. La segunda, más incierta aun, es que Donald Trump propone ahora un envío limitado de armamento solo para defensa, pero sus promesas duran lo que tarda en abrir y cerrar los ojos y mientras se espera su respuesta la guerra sigue.