Un aprieto para el PP

Pocos días después del triunfal Congreso del PP, el que fuera presidente de la Comunidad Valenciana entre 2003 y 2011, Francisco Camps, ha oficializado su deseo de volver a liderar el partido en esa comunidad. Camps, que obtuvo tres mayorías absolutas consecutivas, es una controvertida figura política cuya trayectoria ha estado marcada por diversos escándalos judiciales. Hasta el punto que siendo presidente de la Generalitat Valenciana renunció a su cargo por su supuesta implicación en el caso Gürtel.

Camps fue investigado por presuntos delitos de cohecho y prevaricación relacionados con la recepción de trajes pagados por parte la red corrupta pero acabó siendo absuelto por un jurado popular que consideró que no había pruebas suficientes para demostrar que recibía de regalos a cambio de favores. Del mismo modo, en 2024, en otra pieza relacionada con la misma trama, también fue exonerado de adjudicar contratos irregularmente a la empresa Orange Market, sentencia que todavía no es firme. Y aunque esos no han sido los únicos casos judiciales en los que Camps se ha visto involucrado -suman una quincena en total- todos los procesos a los que se ha enfrentado han sido archivados o se han resuelto sin sentencia condenatoria. Por ello, dadas las circunstancias y visto que tuvo que dimitir injustamente y que no gozó de presunción de inocencia, resulta muy difícil discutir su derecho a ser resarcido o al menos a intentarlo. Y si a ello de le añade que el PP en la Comunidad Valenciana está en horas bajas por la deplorable gestión de la DANA y post DANA del presidente Carlos Mazón y que en breve va a necesitar un recambio, su aspiración está más que justificada.

Otra cosa es como encaja esa aspiración con las aspiraciones del PP porque la posibilidad de su retorno complica mucho las cosas a Alberto Núñez Feijóo en su actual cruzada contra la corrupción. Y es que el líder popular, para ser creíble en ese terreno, ha de distanciarse de la Gürtel y de todas las tramas aún pendientes de juicio que afectan al PP, que son muchas, y que se arrastran de etapas anteriores. Ciertamente, puede argumentar que él no era el presidente del partido cuando se produjeron los hechos y que, por tanto, no es responsable de los mismos, pero lo que no podrá evitar que la marca vuelva a quedar tocada.

Y la figura de Camps, por muy exonerado que esté y por muy legítima que sea su intención de volver, no deja de asociarse con esa etapa política y lastra la imagen de renovación del partido y de partido limpio que quiere proyectar Feijóo. Una cuestión nada menor y más teniendo en cuenta que a pesar del desgaste que está sufriendo el PSOE a raíz del caso Cerdán, el PP no es el principal beneficiado del descontento generado, ya que según apunta el último barómetro del CIS, más bien parece serlo Vox. Y eso cuando todavía no han empezado los juicios pendientes que volverán a situar el nombre del PP al lado de la corrupción.