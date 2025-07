Agatha Ruiz de la Prada, diseñadora y celebridad: "Milei es un superdotado, me fascina"

Es la aristócrata más singular del país, por su paleta de colores, su insolencia chic y su capacidad para la multitarea. Tanto te defiende la sostenibilidad en el desierto de Atacama, como analiza cotilleos en 'TardeAr' o te vende un espray quitagrasas de su catálogo. Agatha Ruiz de la Prada (Madrid, 1960), marquesa de Castelldosrius, baronesa de Santa Pau, diseñadora y 'ex' de Pedro J. Ramírez, asegura que la ilusión es su motor. Lo desgrana en 'Todo por un plan' (La Esfera de los Libros).

¿Cómo es vivir en su piel?

Ayer me desperté a las 4 y cuarto en el campo [en Brea de Tajo], porque pasaba una cosechadora; cogí el coche y me fui a Madrid, donde tenía una cita, y llegué a mi casa de Mallorca a las 2 de la madrugada. ¡Eso a mi edad! Estoy trabajando más que cuando tenía 30 y 40 años. Tengo programados 20 viajes a Latinoamérica en cuatro meses.

¿Nunca se viene abajo?

Poquísimo. Y si me ocurre, me tomo un Orfidal y tan a gusto. Mi motor es la ilusión. Tener ilusión es mucho más importante que tener dinero. Imagínese que se divorcia y se queda sin dinero. Hay que salir a buscarlo. Es más positivo luchar que estar todo el día en la cama pensando: "Ay, qué pena, este tío es un hijoputa y tal y cual".

Usted se puso a cantar el 'Despacito' cuando su marido le pidió el divorcio.

¡Me puse a cantar y a bailar como nunca! ¡Fue un momento de tal emoción! De las mejores épocas de mi vida.

A estas alturas, ¿no puede perdonarle?

Me apetece mucho menos que no verle. Verle me da una pereza horrorosa.

Lo que no le da pereza es salir en la tele.

Viví 30 años con un señor que tenía muchos defectos, pero pagaba muchas cosas. De repente, me divorcié y he podido mantener casi el mismo nivel de vida que tenía, pero costeándolo todo. ¿Qué parte no se entiende?

La parte de una Grande de España bajando a la arena.

Yo pago 33 sueldos al mes. Si tengo que ir a la tele a bailar, bailo. Si tengo que comentar noticias, las comento, aunque no sepa nada de nada, pero siempre hay alguien muy mono que me dice quién es la hija de la Pantoja y quién es Carlos Mohedano.

Amador.

Pues Amador. Salir en la tele también es bueno para la marca. Nunca sabes quién te puede comprar un perfume. Lorenzo Caprile, que adoro, siempre dijo que nunca saldría en la tele y parte de su popularidad viene de 'Maestros de la costura'.

¿Los títulos a qué la obligan?

A portarme bien. En mi vida se me ha pasado por la cabeza evadir impuestos. Nunca he tenido dinero negro.

Hay quien opina que trata con cierto desdén clasista.

Me da igual. A lo mejor le llamaría... ¿envidia? Yo cada día soy más tolerante, porque me muevo entre gente de todo tipo de todos los países.

De hecho, en su Instagram hay fotos con José Mujica y con Javier Milei.

No soy dogmática. Me horroriza ese pensamiento único de los bandos. Yo hablo con quien me da la gana, mayormente. Mujica era un hombre inteligentísimo y Milei es un superdotado. A mí me fascina. Es brillante. Es distinto. Es uno de los grandes iconos de Latinoamérica. Es la persona más interesante que he conocido últimamente.

¿La erótica del poder?

A mí el poder no me pone. Es más, me aburre. Cuando venían tres ministros a cenar a casa, solía ser un coñazo. De miles de políticos que conocí, solo siento afecto por tres. A mí me interesa mi trabajo, mis niños, mi nieta, que es ideal; mis amigos, mis casas. Y ya si encontrara a un tío fabuloso...

¿Qué entiende por 'fabuloso'?

Pues un tío culto, divertido, con un proyecto de vida interesante. Aunque estoy descubriendo las ventajas de la libertad sentimental. Si tienes tres horas de retraso en un vuelo, no tienes que llamar al tío 500 veces. A partir de los 60, hay que empezar a tener menos cosas. Y a organizarte bien. Es importantísimo tener un plan. ¡Es el mayor antidepresivo del mundo!

¿Ir a terapia no está hecho para usted?

Siempre he querido ir, porque me interesa mucho el tema del psicoanálisis, pero nunca he ido. Limpiar es mi yoga. Es buenísimo para la cabeza.

Tiene servicio doméstico.

Hay gente más creativa que yo que, teniendo servicio, cocina. Yo, que ya saco mi lado creativo por otro lado, le doy al trapito. He sacado tres productos de limpieza estupendos que van a ser mi regalo del verano.

¿Le enviará un 'pack' a Carmen Lomana?

En la vida hay que tener un 'hater' y yo la tengo a ella. Que no me la toquen.