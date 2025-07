15 años de 'resaca'

Los visados de obra nueva en 2024 han sido 154.357. La cifra más alta desde 2008. Un 35% más de lo que se visó en 2020. Más del doble de lo que se hizo en 2016, casi el triple de lo que hizo en 2013. Leído así hasta podría parecer que vivimos una nueva burbuja constructora. Si no han aparecido ya, tardaremos cinco minutos en escuchar a algún 'experto' alertando sobre una nueva burbuja inmobiliaria. Otros dirán “ya les decíamos que construyendo no se soluciona el problema, como en 2006, se construye más y más y los precios no bajan. ¡Hay que regular más!”. No se dejen engañar.

Pongamos las cifras en contexto. Los 154.357 visados de obra nueva son la mejor cifra en muchos años, pero sigue siendo una cifra que hace que el mercado de 2025 esté más tensionado que el de 2024. Sigue siendo muy insuficiente para atender simplemente a la demanda que proviene de los nuevos hogares que se han generado en España en 2024. Según la estadística de proyección de hogares nuevos en España (INE), este 2025 se van a crear 361.000 hogares nuevos en España. Es decir, como ven, esos visados no nos llegan ni para cubrir la mitad de esos nuevos hogares. Es verdad que estamos ante un momento extraordinario, básicamente por la llegada de hogares extranjeros, pues el ritmo habitual está en 250.000-300.000, pero es que ni siquiera estamos construyendo al ritmo que necesitaríamos en un año estándar. Si este fuera el primer año en el que esto nos pasa, sería asumible. Pero llevamos así…¡ 15 años! En los primeros 4 o 5 años era razonable, porque había estoc de viviendas sin vender de los años de los excesos. Si quieren ver hasta qué punto los 154.357 visados son casi nada, siempre pueden compararlos con los más de 700.000 que se hicieron anualmente de 2003 a 2007. Pero ese estoc ya no está y el queda está en lugares sin demanda (localizaciones vacacionales, por ejemplo). Desde mitad de la década pasada estamos generando un déficit de vivienda que el Banco de España ha cifrado en 700.000. Pues bien, en 2025 no solo no reduciremos este déficit sino que lo ampliaremos.

Y claro, la consecuencia de la escasez, es un mercado de la vivienda muy tensionado, que primero vimos en el mercado del alquiler y que ya se ha trasladado al mercado de la propiedad. Y la tensión produce precios altos…porque literalmente…las viviendas a los promotores “se las quitan de las manos”. ¿Y porque no construimos más y más rápido? Pues esa sí es una buena pregunta. Hay muchas trabas en todas las fases del proceso. En obtener suelo urbanizable, en consolidarlo y luego en construir. Mucha lentitud. Más de 10 años en completar todo el proceso y muchas opciones de paralizarlo en cualquier momento. Hay que cambiar muchas cosas y no parece que se vaya a hacer rápidamente, por parte del sector público. De ahí el empeño en buscar enemigos fuera, cuando está en casa. Hace 15 años nos emborrachamos, sí, mucho, fue una gran fiesta, muchos excesos y muy larga…pero es que llevamos 15 años de resaca. Eso tampoco es normal.