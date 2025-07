Los perros también sufren

Los que tenemos perro lo sabemos. Nuestras mascotas no hablan, no protestan, no montan un drama de la nada. Son sufridoras y resilientes. Se tumban en el sofá y parece que están en la gloria hasta que te das cuenta de que llevan todo el día sin agua en su cuenco. Y no es que no tuvieran sed, es que no tenían cómo decírtelo. Con el calor pasa lo mismo. No pueden decirte que se están asfixiando, que el asfalto quema o que se marean. Simplemente aguantan. A veces jadean. A veces se paran. A veces se mueren. Así de literal. Mientras tanto, en el mundo paralelo de las redes sociales, los perros llevan botas con suela de goma, impermeables de colores, gafas de sol y nombres como Lola o Ramón bordados en sus arneses. Van metidos en bolsos de imitación de Louis Vuitton, apretados entre el abanico, el móvil y el neceser. Eso sí, bien conjuntados con la manicura de su humana o humano 'influencer'. Mucho amor de escaparate, muchas 'stories' y muchos corazoncitos, pero cuando no hay cámaras, los sacan a pasear a las tres de la tarde con cuarenta grados y sin remordimientos. Luego, el mundo real de nuestro país no es para nada 'dog-friendly'. Si lo fuéramos, hace años que Sant Joan se habría convertido en una verbena tranquila y sin petardos. Las playas serían accesibles todo el año para nuestras mascotas. Habría fuentes bajitas, más árboles y pavimentos que no queman. Pero no. Construimos calles como la Via Laietana en Barcelona o la nueva plaza del Sol, en Madrid. Puro cemento hirviendo.

Y aquí es donde yo pierdo toda esperanza. Si los políticos construyen, proponen y crean espacios sin pensar ni en el cambio climático ni en la salud de los seres humanos, ¿por qué iban a pensar en nuestros animales? Desde esta humilde columna, propongo algo que debería ser obvio. Que adoptar un perro no fuera tan fácil como pasar por una perrera y decir “hola, me lo llevo”. Debería existir un protocolo riguroso, con criterios claros y controles reales. Comprobar con quién vivirá ese animal, dónde y en qué condiciones. Evaluar si la persona humana tiene denuncias previas por maltrato. Porque el maltrato no es selectivo. Una persona violenta lo es con todo ser que no puede defenderse: da igual si ladra, grita o llora. También habría que poner el foco en quienes se lucran con su sufrimiento: los criaderos ilegales, las granjas de cachorros, quienes trafican con animales exóticos como si fueran mercancía. Y de nada sirve hacer campañas para sensibilizar a la gente si luego seguimos entregando un 'husky' a alguien que vive en un piso interior, sin aire acondicionado, en pleno agosto, en Badajoz. O si un 'bulldog' francés, que ya respira justo en condiciones normales, acaba con una vigoréxica que lo ata a su bici para que entrene con ella. Es tan sencillo como aplicar el sentido común. Si no dejarías a tu hijo dentro de un coche al sol, no lo hagas con tu perro. Si no le obligarías a caminar descalzo sobre el asfalto hirviendo, tampoco lo expongas a él. Porque, aunque no hable, tu perro también sufre, siente calor, dolor y miedo.