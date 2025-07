Mejor sin redes

Cumplo nueve meses sin cuenta en X, antes Twitter y nunca hubiera imaginado los efectos positivos de esa decisión. Principalmente menos mal rollo en el cuerpo. Tomé la decisión antes de las elecciones norteamericanas, cuando el propietario de la plataforma hacía campaña por Trump. El mundo es, sin duda, peor con él y lo poco que podía hacer, algo simbólico, lo hice. Influyó en mi decisión también un hecho que entonces no tenía identificado: la ansiedad que me producían determinados debates en los que era imposible profundizar y que han favorecido posiciones extremas en gente bienintencionada. Todo nos lleva a la simplificación y este tipo de formato de comunicación lo alimenta, y todos somos víctimas de ello.

No me arrepiento y no volveré, tanto que me planteo salir también de otras aplicaciones que, aunque más amables, nos roban parte del tiempo y la privacidad. Hace unos meses una conocida me envió un mensaje preguntándome qué tal había ido un concierto al cual había asistido, que si me lo había pasado bien. Me quedé desconcertada pues aquél había sido un acto más bien de compromiso y sólo mi círculo cotidiano sabía que había ido y tampoco lo compartí en redes. Sucedió que alguien había subido un vídeo en el cual, de pasada, salía yo.

No era una imagen comprometedora ni nada que me molestara especialmente, pero me inquietó comprobar cómo se había diluido la idea de consentimiento: cómo algo tan simple como aparecer en segundo plano en un vídeo cualquiera podía activar una cadena de información sobre mi vida que yo no había decidido compartir. La privacidad ya no es solo lo que uno decide contar o no, sino el cúmulo de datos que los demás publican sobre ti sin que lo sepas ni lo apruebes.

¿En cuántos vídeos que he subido yo se han encontrado tantos otros sin querer? ¿He revelado alguna intimidad sin ser consciente? La instalación de cámaras de seguridad en la vía pública genera siempre fuertes debates, ¿por qué no los tenemos en relación a las redes? Hay que ver hasta qué punto hemos normalizado vivir en exposición permanente. Lo público y lo privado se mezclan sin fricción, y aunque pensemos que controlamos lo que compartimos, en realidad somos parte de una narrativa colectiva que nos incluye sin pedirnos permiso.