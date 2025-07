¿Un gesto de socorro para hombres?

Una mujer en Burgos tuvo que hacer el gesto de socorro universal frente a la violencia machista para evitar ser violada. Ocurrió durante las fiestas patronales. La rodearon cuatro tipos y la intimidaron. Uno de ellos la amenazó para ir a casa. Durante el trayecto empezó a abusar de su zona íntima, a pesar del rechazo que ella mostraba de forma continua. En el camino, cerca de un hospital, ella pidió ir al baño como excusa. Allí hizo el gesto de socorro que otra mujer identificó. Consiste en doblar el dedo pulgar derecho sobre la palma de la mano extendida y luego cerrar hasta formar un puño. El agresor fue detenido y está en libertad en espera de juicio. Por cierto, no quiero pensar cómo estará ella, sabiendo que el tipo está en la calle.

La Policía señala en el informe el miedo y la ansiedad de la víctima. Temía por lo peor, por su vida. La misma situación, con el mismo final, ocurrió antes a otras mujeres que recurrieron a este símbolo para pedir auxilio. En Barcelona, en 2021, una mujer lo usó en una consulta médica y el año pasado otra hizo el gesto a los Mossos desde su coche.

Fue una señal creada por mujeres canadienses durante el aislamiento de la pandemia. Las llamaban exageradas. El problema es que no fue algo pasajero ni temporal. Pasada la pandemia, lo que no pasó alrededor del mundo es el machismo. Esa señal tampoco se quedó en Canadá. Se convirtió en internacional porque en todos los rincones del planeta hay mujeres que pasan por lo mismo, porque es un asunto no ocasional sino estructural.

Y aquí es donde llegan las preguntas: ¿hasta cuándo la prevención siempre recaerá en nosotras? ¿Ven normal tener que crear un gesto de auxilio por la cantidad de agresores machistas? ¿Qué tipo de sociedad somos si la mitad de su población tiene que recurrir a una señal para evitar ser violada o maltratada? ¿Cómo se ha normalizado esto, con la gravedad que supone, en cuanto a limitación de derechos de las mujeres? Hemos asimilado todo tipo de recursos de prevención para nosotras, sin que estos tipos se vean afectados en nada.

Luego tenemos que escuchar a los que dicen que las mujeres matan y agreden por igual… ¿Acaso hay un gesto de socorro para los hombres, para auxiliarse de las agresiones de mujeres? No, porque no lo necesitan, porque no es un patrón. Al margen de quienes trabajan en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuántos hombres reconocen ese gesto. Quizás no muchos, porque no va con ellos. Sin embargo, entre nosotras sí lo conocemos más, porque sabemos que ninguna estamos a salvo. Las que no, suelen ser las que escuchan poco a las feministas.

Y otra pregunta más: cuántas ni siquiera han podido hacer ese gesto, porque nunca pudieron pedir ayuda. Es inaceptable que tengamos que seguir creando medidas extraordinarias para salvarnos. Que tengamos siempre el temor, incluso queriendo conocer a alguien, de si la cita va a acabar de la peor manera. El problema no es solo tener que crear una señal para pedir auxilio ante algo evitable. El verdadero problema es que la necesitemos.