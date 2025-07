Dos hacia el desfiladero

La sesión del Congreso del miércoles fue lamentable. Peor. Las graves descalificaciones entre los líderes de los dos grandes partidos indican que no cambiará nada hasta -como mínimo- el fin de la legislatura. ¿Tres meses? ¿Dos años? El 'mientras tanto' será duro, porque la democracia solo funciona con algunos consensos.

No habrá marcha atrás, pero Sánchez y Feijoo se equivocan. Tras las elecciones de 2023, Sánchez optó por una investidura de alto riesgo. Pactando la amnistía con Puigdemont en un documento infumable. Salió. Y convenía avanzar en normalizar Catalunya. Hoy el independentismo ya no tiene mayoría y tanto Junts como ERC quieren negociar -con la fuerza de sus diputados- con el Gobierno de España. Aquello de “nosotros nos vamos” se acabó. Tras el 155 -de Rajoy y Sánchez- la desinflamación ha dado frutos. Además, la economía va. Estamos en máximos de empleo y el PIB crece más que el de la zona euro.

Pero el liderazgo cuenta. Y Sánchez ha sufrido un serio varapalo. Peor que la corrupción -al menos, la hasta ahora conocida- es que el presidente erró al confiar ciegamente en Santos Cerdán. Erró al elegir. Y al vigilar. ¡El PNV dice que no está desnudo, pero solo le cubre una hoja de parra!

Y, Cerdán aparte, el programa ya no tiene mucho recorrido. Se negocia la nueva financiación de Catalunya que -si se lograra con consenso- sería un paso decisivo. Pero su tramitación en el Congreso no será fácil. ¿Apoyará Junts algo pactado entre el PSC y ERC para facilitar la investidura de Illa?

Pero supongamos que salga. ¿Después qué? Unos socios -Sumar, ERC, Bildu- exigen lo que llaman un giro a la izquierda. Yolanda insiste en las 37,5 horas, que -al contrario que la reforma laboral, el éxito de la pasada legislatura- no se ha pactado con el empresariado. Y no hay mayoría para aprobarla, porque Junts y el PNV, con mucho voto de clase media, no la votarán. Si la mayoría no sabe con cuántos cuenta ni hay mayoría ni puede gobernar. Además, no hay presupuestos y, salvo milagro, tampoco los habrá en 2026. ¿Puede funcionar un país del euro sin presupuestos?

Más del 80% de los españoles se sienten a gusto tanto en la UE como en la OTAN. ¿Puede España ser un socio relevante con un Gobierno apoyado por grupos -y ministros- que cuestionan las normas europeas y son contrarios a la OTAN?

Sánchez debe admitir que -más allá de su legítima ambición- con una mayoría tan poco cohesionada y la fiera oposición de la derecha, agotar la legislatura puede ser una agonía. ¿Seguir esperando que en las elecciones -cuando sean- se repita el milagro de 2023?

Feijóo también parece incapaz de modular su oposición, pero ¿hacia dónde va? Las últimas encuestas -la del CIS, también las de EL PERIÓDICO y 'El País'- dicen que la guerra a muerte entre los dos grandes partidos -el fracaso del bipartidismo sensato- solo favorece a Vox. Y es que en la Europa de hoy la protesta -que tiene sus razones- va a la extrema derecha.

¿Cree Feijóo que un gobierno condicionado por Vox -o con Vox dentro, pues puede subir escaños- permitirá serenar la vida política? ¿Cree que sin algo de empatía con Catalunya y Euskadi España podrá funcionar? La amnistía es muy discutible -vale- pero ¿no sería peor la marcha atrás?

Además, en la UE -que nos condiciona mucho- hay un pacto de fondo entre populares, liberales y socialistas. Y la extrema derecha no solo quiere acabar con ese pacto, sino que trabaja para marginalizar al centro-derecha. Este jueves se votó en el Parlamento Europeo una moción de censura de la extrema derecha (Vox incluida) contra la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, del PPE. La moción fue derrotada por 306 votos de populares, liberales, socialistas y parte de los verdes contra 175. ¿Cree Feijóo que España se puede gobernar bien dependiendo -como ya hace en varias autonomías- de los votos de la extrema derecha, que quiere derrocar a la Comisión Europea?

Hoy en Europa hay, sí, derecha e izquierda, pero el gran cisma -el relevante- está entre los que quieren más Europa para pesar algo en el mundo y la extrema derecha nacionalista y 'trumpista”'. Sánchez y Feijóo lo tienen que saber. Pero son prisioneros de las simplificaciones, la crispación y la gran polarización que han alentado. Peor para ellos. Y para todos.