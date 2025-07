Una reforma imprescindible

La atención primaria de salud (APS) es el nivel más efectivo, eficiente y equitativo del sistema sanitario. Ahora bien, es un modelo en crisis.

La primera reforma de la APS en Catalunya empezó en 1985 y finalizó en 2003. Se crearon los equipos de atención primaria (EAP) y los Centros de Atención Primaria (CAP) en base a cobertura territorial, entre otros temas. Fue una reforma larga y difícil. En 1996, en un contexto de crisis económica, una nueva experiencia. Las EBA (Entidades de Base Asociativa), que permitían que un EAP se convirtiera en una pequeña empresa, incorporando altos niveles de autogestión, para mejorar las listas de espera y la eficiencia. Este modelo no salió demasiado bien. Pronto, el modelo reformado de APS quedó desfasado: la demografía, las enfermedades crónicas y la complejidad clínica. Nuevamente, se planteó una reforma en 2017: la ENAPISC (Estrategia Nacional de Atención Primaria y Comunitaria), basada en la potenciación de los profesionales, la autogestión y la participación comunitaria. Un planteamiento muy ambicioso. No se implantó nunca. El 155 y la carencia de apoyo de los sucesivos gobiernos no lo permitieron. Después, el covid y posteriormente se agudiza la gran crisis: gran presión asistencial, falta de profesionales, malas condiciones laborales, carencia de incentivos, agotamiento del personal.

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària impulsó una encuesta entre los profesionales de la APS destacando la reivindicación de la autonomía de gestión; la inclusión de una nueva figura de administrativo sanitario, especializado en reducir las cargas burocráticas; la inclusión de nuevas profesiones en los EAP; el incremento de personal asistencial y la mejora de la financiación y de las condiciones laborales. Nada nuevo.

Ahora, el Departament de Salut plantea una nueva prueba piloto dirigida a una reforma definitiva de la APS. Se ponen en marcha 27 centros que, de llarmarse CAP, pasan a ser CESIR (Centro de Salud Integral de Referencia) y que pretenden mejorar la accesibilidad reduciendo tiempo de espera, mejorar la calidad asistencial y mejorar la satisfacción de usuarios y profesionales, con una financiación parcial en base a la capitalización, la autogestión, la inclusión de nuevas profesiones, la figura del administrativo especializado y la puesta en funcionamiento de proyectos pilotos en relación a la realidad del territorio cubierto. ¿Les suena?

Pero desde el grupo de expertos del Departament de Salut afirman que no hay un gran problema de recursos, ni profesionales ni económicos, sino de organización. No está previsto un presupuesto específico. No se contempla incrementar las plantillas de médicos y de enfermeros. No hay que decir que buena parte de los profesionales no lo ven así.

La APS está mal a pesar de la gran calidad y esfuerzo de los profesionales. Esperemos que esta experiencia no quede en un cambio de nombre y poca cosa más. Pero hay que apoyarla. Cualquier intento para mejorar la atención sanitaria, salvar nuestra APS y, especialmente, a nuestros profesionales, merece la pena.