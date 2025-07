La inmigración es una ficción

Uno de los grandes inventos de la política moderna es haber conseguido colocar la inmigración en el centro del debate de todas las sociedades occidentales. Porque nada hay más normal, más histórico, más recurrente, que el flujo de personas que huyen de la pobreza, de las guerras, de las injusticias. Hay una guerra en Siria, en Ucrania, en Sudán, hay miseria en Honduras, Etiopía o Marruecos, y hay gente de estos países, normalmente hombres jóvenes, que arriesgan sus vidas en busca de un futuro mejor. Huyen, claro que huyen: ¿no haríamos todos lo mismo? La gran novedad, la creatividad perversa, es haber conseguido inculcar un miedo atroz, irracional e injustificado hacia los recién llegados y convertir este terror en material ideológico para impulsar a la extrema derecha. No nos engañemos: los partidos ultras, en Francia, en Alemania, en los Estados Unidos de Trump, o en España, se alimentan únicamente de esta ficción, el temor a lo diferente, que curiosamente está basada en cifras ridículas. En lo que llevamos de año, y aunque algunos proclamen el apocalipsis, han llegado ilegalmente a España menos de 15.000 personas, sobre una población de casi 50 millones. ¿De qué estamos hablando, entonces?

Esta semana se reunieron Starmer y Macron impregnados de esta ola racista, y dos países que suman casi 140 millones de habitantes estuvieron discutiendo más de una hora sobre cómo impedían que cruzaran el Canal de la Mancha unos pocos centenares de personas cuyo único pecado es buscar una vida mejor. Sin duda, las tesis de los partidos parafascistas, independientemente de sus resultados, ya han ganado: la prueba es que los gendarmes franceses pinchan legalmente como unos bestias indecentes las lanchas de los inmigrantes cuando ya están en el mar. Las sociedades europeas, también la española, han picado el anzuelo de la extrema derecha, y han decidido tirar a la basura sus ideales y comprar el relato del miedo. Por mucho que insistan, la inmigración es estadístcamente un asunto menor, históricamente es un acontecimiento normal y éticamente es una consecuencia lógica de muchos pecados europeos, entre ellos el colonialismo y la extracción despiadada de los recursos de los países pobres. Pero lo peor es que sirve como cortina de humo perfecta para no hablar de los problemas de verdad que condicionan la vida de la gente, como por ejemplo el de la vivienda, este sí, acuciante, injusto, devastador. Porque si Macron dedica su policía a pinchar barcos donde no van ni cincuenta personas es solamente porque no tiene ninguna solución real para la salvaje especulación inmobiliaria que ahoga a sus clases pobres y medias. Es mucho más sencillo humillar a tres familias hambrientas, indefensas y descalzas, normalmente de piel oscura, que regular a los lobis, cada vez más ricos, que se aprovechan de los ciudadanos, cada vez más pobres. El relato infantil y repugnante del inmigrante que ha venido a robarnos y violar a nuestros hijos es una ficción literaria que cada vez compran más medios, más partidos, más intereses. Nos lo tendríamos que hacer mirar.