Anomalía laietana

A veces la imaginación va más rápido que la realidad. Ante la reclamación de que haya árboles en la Via Laietana, me imaginé que un día bajaba a la estación del metro de Jaume I y del techo del andén colgaban unas bolsas gigantes, oscuras y húmedas, que se aguantaban con unos complicados sistemas de contrapeso. Eran los receptáculos que recogían las raíces de los nuevos árboles que hacían sombra en la Via Laietana. Luego, claro, la realidad me hizo ver que, si no hay árboles, será porque no tienen donde arraigar: en el subsuelo están las vías del metro y vete a saber qué más. Quizás ahora, con la nueva reforma, se habría podido encontrar algún sistema para dar sombra a los anchos tramos de acera y añadir así algo de verde, con grandes macetas por ejemplo, pero al fin y al cabo tampoco es una novedad.

Desde su creación, hace más de un siglo, la Via Laietana ha sido un banco de experimentos urbanos, incluso con algo de locura maravillosa. Ya sea por el traslado piedra por piedra de palacios y edificios corporativos, o por los restos arqueológicos que guarda, o por la estación fantasma del metro en Correos, o por la presencia fantasmagórica de la comisaría franquista que no quiere irse. Gracias a los edificios altos, inspirados en la escuela de Chicago, Manuel Vázquez Montalbán veía en ella una especie de avenida de Nueva York. Quizá debemos entenderlo como una anomalía, pues, un homenaje a la megalópolis que Barcelona no es ni podrá ser nunca. En cambio sí que es muy barcelonés lo de quejarse, ya sean los comerciantes, los conductores o de los ciudadanos que quieren hacerse suya la ciudad. Me añado: en los 900 metros de largo que tiene en la vía cuento 16 hoteles, y este puede ser el principal problema que hereda la reforma.

La memoria es corta y las obras eternas nos han hecho olvidar el infierno de estrecheces que era antes la Via Laietana. Mirando hacia el futuro, ahora habrá que ver si el ayuntamiento deja que la nueva vía se vaya degradando, colonizada por los negocios sin alma, y se incorpore a la dejadez cotidiana, tal y como ya ha ocurrido con algunos tramos peatonales de Consell de Cent y de la calle Girona.