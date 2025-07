La conclusión es clara, Sánchez sobrevive. Se podrá decir que lo hace con respiración asistida, pero esa dependencia del oxígeno que le suministran sus socios no es muy distinta de la que viene necesitando desde su última investidura en 2023. Dada la aritmética parlamentaria de esta legislatura el Gobierno depende del apoyo de ese puñado de grupos para todo: un decreto, una ley, aparcar una iniciativa del PP, en definitiva, para resistir, y no es la primera vez que lo consigue estando casi al borde del colapso. Este miércoles el debate fue más dramático, dadas las circunstancias. Sánchez llegó tocado, casi hundido, tras el estallido del caso Cerdán/Ábalos, el ingreso en prisión del primero y la vergüenza que conlleva el conocimiento de las actividades presuntamente delictivas de ambos, además de las asquerosamente machistas del exministro.

Había expectación por ver cómo se explicaba el líder socialista pero también por conocer cómo respiraban los grupos de los que depende su supervivencia, y el resultado fue nítido: ninguno de esos partidos va dejar caer al Gobierno, por el momento. Ni siquiera aquellos que, como Junts y Podemos, se mostraron hipercríticos y alejados política y emocionalmente del presidente. No quieren abortar la legislatura. Como no lo desean Sumar, ERC, PNV, Comuns, BNG, Compromís o Coalición Canaria, aunque todos le ponen como condición a Sánchez que intensifique la batalla contra la corrupción. No fue una investidura bis ni una cuestión de confianza, pero Sánchez salió vivo. Ayudó el hecho de que no tuvieran que votarle expresamente.

Alberto Núñez Feijóo también echó una mano para que se diera ese cierre de filas de los aliados con Sánchez. Su tono desabrido contra el líder socialista, pero también contra partidos con los que aspira a gobernar en el futuro, contribuyó a enfadarlos tanto que la portavoz del PNV, por ejemplo, utilizó su turno réplica para atacar al líder popular y no para responder al presidente. Así que Feijóo ni logró echar a Sánchez ni hacer amigos. Para él fue un debate baldío.