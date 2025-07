Ciudades parrilla

La semana pasada era posible freír unos huevos en la calle de muchas ciudades españolas. Literalmente. Las piedras de la calzada podían alcanzar temperaturas por encima de los 60 grados. Pisar la calle descalzo era proeza de faquir y hacerlo con calzado ligero, ir cocinando pies de humano al horno. Deambular por la ciudad se ha convertido en una yincana. Saltando de sombra en sombra, siguiendo la copa de los árboles. Corriendo a buscar cobijo en la fachada norte de cada manzana. Esperando que el semáforo se ponga en verde resguardándote bajo los soportales. Cada segundo bajo la mirada de Lorenzo se convierte en un suplicio. Olvidarse las gafas de sol o no llevar la gorra para los calvos, una temeridad. Muchas personas salen ya con la cara embadurnada con crema de protección 50. Los médicos lo recomiendan, ante el gran aumento de cánceres de piel. Y esto solo ha hecho que empezar. Los registros se van batiendo año tras año, hasta el punto que ya no nos inquieta. Lo normal es la anormalidad. En los años 70 llegar a 30 grados era un récord. Hoy pasamos de los 40 sin inmutarnos.

Y como parar el cambio climático es imposible ­­–nuestros dirigentes y principales empresas no están por la labor–, solo nos queda autoprotegernos. Y aquí deben jugar un rol determinante los ayuntamientos. Desde hace años se van tomando medidas puntuales cuando no hay más remedio, pero se muestran insuficientes. Parches, como poner algunas lonas, que no evitan el resol, abrir refugios climáticos, y plantar algo más de vegetación. Pero se hace urgente extender de forma generosa estas acciones y tomar otras más radicales, como han sido los ejes verdes en Barcelona. Por cierto, las jacarandas son preciosas, y su colorido en copa o como alfombra urbana precioso, pero su escuchimizada hoja no protege del sol, debe colocarse donde no vayamos a necesitar el auxilio del sombrajo.

Lo más razonable, para latitudes como la nuestra, es promover un diseño donde el paisajismo pasivo tenga un rol más preponderante. Para absorber C0 2 , las micropartículas contaminantes y generar sombra. En la arquitectura debe promoverse la construcción de nueva planta con ventilación cruzada, porches y mayores voladizos, para proteger el paso de peatones. Con zonas cubiertas, patios y galerías con persianas y toldos. Agujerear lo más posible los bloques edificatorios, permitiendo pasos cubiertos. Y de forma obligatoria utilizar nuevos materiales de construcción, con menos mochila energética en su fabricación, y reductores de la absorción de calor. Prescindir de colores oscuros y materiales absorbentes acumuladores, especialmente en el pavimento, para no convertirlo en un brasero, efecto isla de calor, que va emitiendo luego todo su energía acumulada. Evitar los muros cortina vidriados, toda fachada debe ser ventilada, al igual que las cubiertas, y aprovecharlas para plantar verde y generar electricidad.

El espacio público debe concebirse estudiando el asoleo durante todo el año, situando estratégicamente las zonas de juegos de niños y los principales itinerarios de paseo. Y no colocar los juegos y bancos, como sucede, justo donde nunca habrá sombra. Allí deben incorporarse pérgolas, pero no sirve de nada si son muy altas y con travesaños estrechos cada medio metro, el sol entra igual. Es increíble que las marquesinas de bus y tranvía del recién inaugurado parque de las Glòries sean de vidrio, dejando pasar el sol de forma insultante sobre los incautos ciudadanos que esperan. Una marquesina que, además de estrecha y demasiado alta, deja colar el agua en su parte central cuando llueve. Que esté situada frente del Disseny Hub, meca del buen diseño condal, debería sonrojar al culpable.

Necesitamos muchas más fuentes para beber. Y, a pesar de la sequía, considerar muy seriamente la instalación de zonas públicas donde remojarse. El uso masivo del nuevo estanque del parque de las Glòries demuestra que es necesario. Ciudades europeas, como París o Copenhague, disponen de zonas de agua para los ciudadanos durante la canícula. En vez de prohibir mojarse, hay que diseñar pensando en que sea fácil y seguro hacerlo.

En definitiva, si ojeásemos la arquitectura vernácula mediterránea, tendríamos ya mucho ganado.