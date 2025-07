Tuvieron la culpa los socialistas

Todo empezó hace unos meses, cuando en un reportaje de TV3 se insinuó que Ortega Monasterio era uno de los responsables de una red de prostitución con menores de edad relacionada con el Club 2000 de Ventalló. No había pruebas concluyentes, sino sobreentendidos, alusiones, declaraciones muy vagas. Pero, al día siguiente, Ortega Monasterio (que superó incluso un tribunal de honor que le expulsaba del ejército, con una sentencia de la Audiencia Nacional que le declaraba inocente), era visto por la opinión pública como alguien que merecía la pena de excomunión moral. Es decir, fuera reconocimientos y homenajes. Primero, fue el ayuntamiento de Palamós, que tapó la placa que alababa su figura con otra inscripción que hablaba del "reconocimiento a las víctimas de abusos". Y después, vino el resto. Fuera calles dedicadas, fuera plazas y placas. Y fuera 'El meu avi', por supuesto, que es la habanera que le llevó a la fama. Lo repito: por ahora, todo lo que podemos decir es que eran insinuaciones sin una firme base. Pero, ¿y si realmente Ortega Monasterio hubiera sido un proxeneta? ¿Deberían dejar de cantar esa canción y todas las canciones que compuso? El dilema de siempre, la obra y el autor, la entereza ética y la valía estética. Es tan aburrido de debatir que no vale la pena darle más vueltas.

El debate llega a Palafrugell y pasa lo que pasa. Los grupos de la cantada de Calella (una especie de autogestión casera, a partir del momento en que lo deja Francesc Sánchez Carcassés, que fue el comentarista, presentador, director y alma desde 1983), no saben si deben cantar o no 'El meu avi' (el castigo de la cancelación moral) y la alcaldesa, que es socialista, desempata y finalmente decide que no. Y después llega el desbarajuste.

Varias fuerzas vivas de la catalanidad entienden que la prohibición (que lo es: la propia alcaldesa declara que no será la habanera que cierra la cantada “para no enaltecer la figura de Ortega Monasterio”) es un atentado de lesa patria. Ven incluso la mano perversa del president Illa y de todo el PSC, “autoritarios que censuran canciones porque les molesta nuestra historia”. Y una avalancha de exabruptos más, un festival del ridículo: “acto indigno”, “motivos ideológicos”, “dignidad contra la censura”, “un intento de desnacionalizar Catalunya”, “la fuerza de la gente”... Para conocimiento de los irredentos enfurecidos, les informo que dos de las cantadas más reconocidas del circuito veraniego de las habaneras, dirigidas justamente por Sánchez Carcassés que, dicho sea de paso, es de las personas que más entienden del tema, son las de Castell-Platja d'Aro y de Calafell. Acabarán el espectáculo con el canto popular y tan querido por los catalanes de 'El meu avi'. ¿Y saben quién manda en Calafell y en Castell-Platja d'Aro? Pues el PSC. Oh, qué pena. ¡Qué mala suerte que la realidad, tan diversa, de tonos grises, nos amargue un buen titular! ¡Qué mala suerte que el clamor a favor de una Catalunya libre en una barquita menorquina no sea finalmente sino el nacimiento de un ridículo ratón en el parto de la montaña sagrada de la tradición!