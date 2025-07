Un pintor para Sánchez

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, durante el comité federal del pasado sábado. / José Luis Roca

En un capítulo de 'The Crown', le insisten a Churchill en que debe dimitir, ya que con cada decisión que toma está perjudicando al país. Como Sánchez hoy. Le insisten sobe todo desde su propio partido, ya que -le aseguran- con cada declaración que realiza, convence a más ciudadanos de votar al partido de la oposición. Lo mismo que Sánchez. Pero Churchill tiene un ego tan gigantesco que está convencido de que es el único que puede sacar al país adelante y se niega repetidamente a presentar la dimisión. Ahí difieren, eso lo podía creer Churchill, a quien no le faltaban razones para ello, pero no el presidente español, a quien lo único que le sucede es que le ha tomado gusto al mando.

Hay otras diferencias entre ambos. Churchill hizo la guerra contra quienes querían destruir el país y Sánchez los indulta a cambio de los votos que le permiten continuar en La Moncloa. Churchill era respetado en todo el mundo y a Sánchez lo ignoran en todas partes. Churchill prefirió la guerra al deshonor y Sánchez prefiere el deshonor a cualquier otra cosa. Churchill consiguió el Nobel de Literatura y Sánchez escribe infantiloides cartas a la ciudadanía para anunciarnos que está profundamente enamorado de su señora. Churchill pintaba en sus horas libres y Sánchez no pinta nada.

Y aun así, Churchill acabó dimitiendo. No por las presiones sino -por lo menos en la serie- por algo mucho más sencillo: un cuadro. El regalo institucional por sus 80 años fue un retrato pintado por Graham Sutherland. Cuando Churchill vio la pintura terminada, entró en cólera -de hecho, jamás fue expuesta y fue destruida- porque no vio ahí al gran estadista, al salvador del Reino Unido, sino a un anciano débil, desparramado en un sillón, en una postura más parecida a estar yendo de cuerpo -grita él mismo- que gobernando un imperio. Solo cuando se le aplacó la ira, le confesó a su mujer que en el viejo decrépito del cuadro se había visto a él mismo, y que había llegado el momento de dimitir. Uno ve a Sánchez en el comité del PSOE, demacrado, titubeante, flaco como rocín de Quijote, con más aspecto de estreñido que de presidente de nada, y no puede sino desear que alguien le encargue un retrato. Un dibujito, aunque sea. A ver si así se da cuenta.