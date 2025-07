La dispar subida de IBI e IPC ahonda en la crisis financiera de los ayuntamientos catalanes. / Infografía EL PERIÓDICO

La financiación es uno de los temas candentes de la política municipal, por no decir el que más, ya que pone en tensión a las arcas de los ayuntamientos y a su propia capacidad para intervenir en la vida cotidiana del ciudadano. Siendo la administración más cercana a la población, sigue siendo la más desatendida a nivel presupuestario y recaudatorio, con una insuficiencia financiera que se ha ido consolidando y con unas normas que no responden a la realidad actual. Desde la ley reguladora de las haciendas locales de 1988 (reformada por el PP en 2003, con una restricción en la recaudación del Impuesto de Actividades Económicas) hasta la reforma en 2013 de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local (LRSAL), que aboca a los ayuntamientos a asumir competencias no obligatorias pero sin concretar los recursos para llevarlas a cabo, pasando por la sentencia del Tribunal Constitucional de 2021, que hizo perder a los consistorios la capacidad de recaudar el impuesto de plusvalía, la situación de las finanzas municipales se ha ido deteriorando, bien con la imposición de retornar ingresos o, especialmente, con la minoración notable de las cantidades presupuestadas.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) se ha ido consolidando, así, como la principal vía de entrada de dinero en las arcas de los ayuntamientos. Los recientes datos del catastro nos indican que casi un tercio de los ingresos (sobre un total de unos 12.000 millones de euros) se debe al IBI, con una media que se establece en Catalunya en torno a los 500 euros por habitante. Sin embargo, basta con comparar la relación entre el índice de precios al consumo (IPC) y el IBI para darse cuenta de la magnitud de la infrafinanciación municipal, siendo el IBI el pilar fundamental. Esta es una circunstancia que viene agravada por la progresiva asunción de responsabilidades, por el aumento de la inflación y los gastos energéticos, por los intereses bancarios o por la imposibilidad de contar con los remanentes y por la falta, como se ha apuntado, de una legislación acorde con la realidad del siglo XXI. La administración local, aplicando el principio de subsidiariedad, se ve en la práctica obligada a asumir unas responsabilidades no preceptivas hacia necesidades sociales que, de no ser así, no se verían atendidas.

Entre 2013 y 2024, el IPC se ha incrementado en un 23%, mientras que la media del IBI en el mismo período lo ha hecho en un 11,6%. En líneas generales, pues, la política consistorial, que no puede generar déficit, se ha decidido por un aumento impositivo notablemente inferior al coste de la vida, lo que ha generado más tensión financiera. Si, además, tenemos en cuenta que existe una distancia de más de 30 años en las revisiones catastrales (base del IBI) en municipios de la misma demarcación, el panorama nos indica que el sistema adolece de un concepto genérico y robusto para consolidar el impuesto como fuente principal de financiación.

Desde los consistorios y a través de las asociaciones de municipios hace años que se reclama tanto una legislación propia de Catalunya en cuanto a la financiación, contemplada en el Estatut y prevista como una Llei de Governs i Finances Locals por la Secretaria de Governs Locals del Govern actual, como un nuevo marco regulatorio estatal de las competencias municipales. La vitalidad, la eficacia y la mejora de los servicios a la ciudadanía están en juego.