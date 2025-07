Feijóo busca un centro permanente

Ha pasado a la historia la idea de que José María Aznar hablaba catalán en círculos reducidos. Además aseguró que lo leía y entendía. El contexto de la frase, pronunciada en una entrevista en TV3, coincidía con el famoso pacto del Majestic, que posibilitó aquel primer gobierno del Partido Popular gracias a los diputados de CiU.

Los acuerdos políticos son habituales y necesarios, y más ahora donde las mayorías son muy difíciles, que no imposibles. Algunos pueden entender estos pactos como una bajada de pantalones. No es así. Normalmente se acuerda aquello coincidente y lo que está al límite de los programas electorales, además de cargos. Sobre todo cargos. Es triste decirlo de forma tan concreta, pero no conozco partido que no se obsesione por cuántas posiciones ocupará tras un acuerdo.

A Feijóo le tocaron todos los números de la lotería en el congreso del pasado fin de semana. La estrategia en el comité federal del PSOE era que se visualizara un PP dividido, frente a un líder, Pedro Sánchez, aupado como el adalid de los derechos sociales y con una recién nombrada candidata a las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero, ejemplo de feminismo sincero. Pero todo se torció. Las grabaciones de los chicos del Peugeot hicieron emerger una corrupción extendida y un machismo sistémico. Esto último, lo peor. La frase de José Luis Ábalos: “Soy feminista, porque soy socialista”, todavía resuena en Ferraz.

Todo ha sido tan extremo que ha facilitado que Feijóo y Ayuso dejaran sus rencillas para otro momento y el líder introdujera la expresión que parecía haberse borrado de su memoria: centralidad.

El líder del PP ya aplica la idea de que una gran mayoría de los ciudadanos españoles ni quieren a Pedro Sánchez, ni les gusta Vox. Si además se omite a Junts y a Bildu, los ingredientes de la ensalada están preconfigurados. ¿Se puede gobernar sin todos ellos? Ciertamente, resulta difícil, si no es con una mayoría absoluta. Así que los acuerdos serán necesarios.

Cuando Aznar afirmó que hablaba en catalán en círculos reducidos trataba de crear un espacio de cercanía y empatía con aquel entramado nacionalista de 1996, que veía a los populares como la reencarnación del franquismo. Aquella legislatura funcionó tanto para los populares que les dio la mayoría absoluta en el 2000, que, por cierto, fue un desastre.

El centro, tan criticado y vilipendiado por casi todos, porque para algunos “ni es chicha ni es limoná”, es la única fórmula posible para salir del tremendo entramado de radicalidad y excesos que vive la política española. ¿De verdad hay que seguir los estilos 'trumpistas' como metodología social?

Pero una cosa es decir que se quiere habitar por el centro y la otra optar por decisiones de centro. La centralidad molesta a los líderes de moda, que trabajan con continuas declaraciones hiperbólicas elaboradas, eso sí, con imaginación. Pero se puede optar por el centro desde la radicalidad. Suena contradictorio, pero no lo es. De raíz, en lo esencial, en lo democrático.