Dos sillas y una cerveza

Comunicar bien no es solo hacerlo bonito. Es hacer sentir, hacer pensar, hacer mover... Y hacer remover. Eso solo lo consiguen las ideas con alma.

En publicidad, si la forma es importante, el fondo aún lo es más. Detrás de toda buena campaña de comunicación no hay solo una pieza bonita: hay una estrategia sólida, un posicionamiento claro y una intención comunicativa definida. Es aquello que da sentido al mensaje, que lo hace coherente con la marca y relevante para el público. Una campaña no empieza con un color o una tipografía, empieza con una pregunta: ¿qué queremos decir, por qué lo decimos y qué queremos provocar? Eso es el núcleo de una buena estrategia de comunicación. Y este núcleo es el que marca la diferencia entre una campaña efímera y una que conecta y perdura. El diseño gráfico, que también es esencial, llega después, para vestir este mensaje con forma, pero nunca para sustituirlo. Sin estrategia, cualquier impacto visual puede quedarse en anécdota. Con estrategia, incluso el silencio puede comunicar.

Analicemos el caso de Bad Bunny, que ha anunciado su gira mundial de 2026 colocando dos sillas de plástico blancas, vacías y sencillas delante de estadios en todo el mundo. Sin carteles, ni logotipos, ni eslóganes. Y, sin embargo, el mensaje está claro: "Prepárense para hacer cola". Una acción minimalista pero contundente que ha encendido las redes y ha activado la comunidad. Esto no es solo una buena campaña. Es una idea brillante. Una estrategia. Una marca que sabe qué hace y por qué.

Detrás de esta escenificación hay mucho más que dos sillas: hay una marca personal que conoce a su público, que domina los códigos culturales y sabe qué emoción quiere activar. Es una campaña sin carteles, pero con una dirección. Sin color, pero con sentido. Sin una gran ejecución gráfica, pero con todo el valor de una buena campaña de publicidad.

A su vez, también este verano, Estrella Damm nos regala otro ejemplo. Como cada año, la marca lanza una nueva pieza audiovisual que ya es casi patrimonio emocional colectivo. Este 2025, el relato lleva por título 'Lo mismo de siempre' y muestra a un grupo de amigos que vuelven a Menorca, en unos paisajes idílicos, año tras año para repetir las vacaciones de antes. Noches, sobremesas, conversaciones, fiestas populares... Todo ello explicado desde la emoción, desde el detalle cotidiano y, sobre todo, desde la nostalgia. Aquí el diseño acompaña, pero quien lidera es el relato. La marca no nos quiere impresionar visualmente, sino hacernos sentir. Hacernos recordar lo esencial. La marca conecta con el público.

Tanto la campaña de Bad Bunny como la de Estrella Damm demuestran que la comunicación más poderosa no siempre se viste de espectacularidad gráfica. A veces, la clave es hacer lo contrario: una simplicidad que hable directamente al corazón o al imaginario colectivo.

En una buena campaña, el diseñador gráfico es importante: da forma, coherencia e identidad. Pero el papel del publicista, como estratega, es imprescindible. Hay momentos en que el mejor diseño es el más sencillo: aquel que deja espacio para que la idea brille. El del sentido común, que a menudo es el menos común de todos los sentidos. Dejar en segundo plano la exuberancia visual para que brille lo que realmente es la clave: una imagen simple que refleje una idea clara, un mensaje potente, una estrategia definida.

Cuando esto ocurre, el diseño no desaparece: se pone al servicio de una intención más profunda. Estrategia y diseño se funden en una pieza que conecta. Que llama la atención, sí, pero sobre todo que llega al corazón del público, el famoso target.

Y en cambio, demasiado a menudo vemos campañas con un diseño impecable con colores maravillosos, tipografías elegantes, dirección de arte sofisticada, pero que no dicen nada. O que dicen mucho... pero no conectan. Y esto es peligroso. Una marca puede gustar visualmente, pero si no sabemos qué nos quiere decir, qué papel juega o qué emoción quiere despertar... la campaña fracasa. Es una marca vacía. Y hoy, una marca vacía en un mercado saturado es como un mar sin peces. Por ello, el diseño y la publicidad no son profesiones intercambiables. El diseño es forma. La publicidad es fondo. Y cuando trabajan juntas, pasan cosas maravillosas. Una buena idea, bien pensada y con sentido, puede llegar muy lejos. Aunque sólo tenga dos sillas de plástico para expresarse.

En un mundo saturado de imágenes que pasan sin dejar rastro, las ideas vuelven a ser oro. El relato, el porqué, el sentido de cada acción. Lo que realmente conecta. Porque comunicar bien no es solo hacer algo bonito: es hacer sentir, hacer pensar, hacer mover... y hacer remover. Hacer que una campaña no solo se recuerde, sino que deje huella. Y eso no lo hace un degradado, ni una tipografía. Lo hace una idea con alma.

Y esto, a veces, no necesita mucho más que dos sillas y una cerveza.