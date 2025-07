Juventud, hablando 'desde fuera'

Cuando era joven solía pensar que las personas 'maduras', adultas, sabían más que yo de todo; de la vida, de sus ámbitos profesionales. Ahora que tengo 53 años me doy cuenta de que a menudo las personas adultas miramos a la juventud con incomodidad, porque nos pone frente al espejo de aquello que ya no seremos. Esa incomodidad toma muchas formas: a veces les estereotipamos, otras generalizamos, pero sobre todo simplificamos sus realidades hablando 'desde fuera'. Esto es -en parte- lo que ha pasado con el último informe sobre la juventud en España, publicado por el Injuve. Un informe de más de 700 páginas del cual se han extraído uno o dos titulares llamativos y, a partir de ahí, muchos medios han construido un relato alarmista acerca del incremento del machismo en los varones jóvenes (y también en las chicas).

El informe explica -con mucha profundidad y matices- la realidad de la juventud actual. Sin embargo, a muchos medios de comunicación les ha parecido oportuno utilizar el reclamo del titular sin dar pie a una explicación mayor, aun a riesgo de poner el foco en un lugar que da alas a la ultraderecha y, además, construye realidad. Me explico. La gran mayoría de la juventud de este país ha crecido con las políticas de igualdad institucionales. No son perfectas. No son suficientes. Pero han asentado un paradigma distinto del que teníamos en este país hace 50 años, por ejemplo. Ahora bien, leer 'desde fuera' nos lleva a un análisis simplista que no creo que sea ajustado a la realidad ni siquiera justo pero responde, como mínimo, a un par de cuestiones. Primero, a que la máquina capitalista devoradora también llega a los medios y, por consiguiente, un titular perturbador vende más que uno con matices y segundo, porque parece que -como decía al inicio- para ponernos en valor debemos cargarnos a las nuevas generaciones desde una perspectiva apocalíptica. Importante en este punto recordar que estas nuevas generaciones son nuestros hijos, hijas, 'hijes'; para bien y para mal.

Respecto al primer punto me gustaría reflexionar respecto a la irresponsabilidad social que supone mostrar unos datos sin contexto complejo, cuando eres un medio de comunicación de masas. Cada vez que decimos que los jóvenes compran de forma acrítica los discursos de odio y los preceptos de la ultraderecha contribuimos a reforzar esa realidad; la legitimamos. Devaluamos a nuestros jóvenes apuntando que no son capaces de ver toda la realidad con toda la gama de color y, además, lo planteamos como una fatalidad estática. Es, además -si se me permite- una posición poco crítica respecto a 'quien mueve los hilos', que no suelen ser los jóvenes. Si la ultraderecha está calando en nuestra sociedad -no solo entre nuestros jóvenes- es, entre otras cosas, porque no le hacemos suficiente frente, porque estamos dejando un mundo donde se prestigia ante todo la violencia, la riqueza de unos pocos, la superioridad de unos países sobre otros, la uniformidad social y cultural, el sometimiento del planeta a los intereses capitalistas, etc. Y, aun así, la juventud está siendo capaz de encontrar algunos brotes verdes en forma de pensamiento crítico, diversidad cultural y social, formas de amar, etc.

En segundo lugar, creo que debemos poner atención a la brecha que vamos incrementando cada vez más respecto a las fuentes de información y de construcción del relato sobre el presente y el futuro. Las personas jóvenes se informan o desinforman a través de las redes sociales, mayoritariamente mientras que, a grandes rasgos, las personas adultas se informan o desinforman a través de los medios de comunicación tradicionales. Esta tendencia produce un divorcio entre miradas cada vez más preocupante. Porque -reproduciendo lo que hacían nuestros padres y madres con nosotras- juzgamos y percibimos la realidad desde perspectivas distintas; con relatos de desconocimiento y miedo que no intentan comprender por qué puede ser creciente la 'reacción reaccionaria' de la juventud. Y si en lugar de eso nos formulamos preguntas como: ¿qué encuentran los jóvenes en la comunicación y en los mensajes de la ultraderecha? ¿Podemos comprender de forma más compleja qué nos está queriendo decir la juventud con respuestas a nuestras preguntas, a menudo provocadoras?