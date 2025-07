La foto de los cuatro

La foto a cuatro de la portada de EL PERIÓDICO del lunes -Feijóo y Ayuso, en medio y sonrientes, y Aznar y Rajoy en los extremos- es la imagen de un partido unido y el potente mensaje del congreso del PP. Espera así ganar la batalla a un PSOE en horas bajas, con un Sánchez “con el corazón tocado”, alianzas dudosas y Felipe González a la contra.

La unidad no es fruto tanto de un acuerdo de fondo como del ansia por ganar. Feijóo ha nombrado “general secretario” a Miguel Tellado, que cree que sabe mandar, es de su total confianza y lanza mensajes duros. Y tendrá también la secretaría de organización. ¡Firmes y prietas las filas! Además, Ester Muñoz, la nueva portavoz, emitirá un discurso similar. Y parece que hoy, por primera vez, las mujeres se inclinan más por el PP que por el PSOE.

El vuelco del congreso es que Ayuso ha dejado de ser una piedra en el zapato y dice: “el partido es tuyo”. Y la presencia de Aznar y Rajoy indican que el PP no es un experimento como Vox. Ha gobernado la democracia española muchos años. Ante “el desgobierno” -Sánchez aliado con Yolanda, Puigdemont y otros- un partido de orden, con autoridad y experiencia.

Pero hay sombras. Aznar y Rajoy gobernaron cuando Vox no existía. La extrema derecha no condicionaba. Feijóo dice ahora que puede negociar con todos, salvo Bildu, pero que hará un Gobierno monocolor. Sin Vox. Tellado lo remacha y no descarta, si Abascal se pone terco, repetir elecciones. Pero Vox sube en las encuestas y fijar escenarios postelectorales antes de saber los resultados puede ser vender la piel del oso antes de cazarlo. ¿Puede ayudar a que votantes de Vox se pasen al PP, carta ganadora? Feijóo y Tellado lo piensan. O lo sueñan. Pero, ¿cuántos diputados tendrá Vox?

Ahora Mazón, que se paseaba por el Congreso, se ha blindado con Vox y Feijóo, aunque quiera, no puede cesarle. Y cuando Ayuso dice que van a acabar con el sancho-comunismo y que habrá otro “golpe” en Catalunya no tranquiliza. Tampoco Aznar, con lo de que Sánchez acabará en la cárcel por pactar con delincuentes.

El mensaje está ahí. El PP es -guste más o guste menos- un partido de gobierno. La primera legislatura Aznar fue un éxito económico. La segunda, un desastre, por sus sueños de grandeza, cuando la guerra de Irak y la boda de El Escorial. Rajoy superó -siguiendo a Europa, con Guindos y medidas impopulares- la gran crisis económica. Y, pese a la corrupción, ganó sin mayoría las elecciones de 2015 y 2016.

Su gran error fue Catalunya. Aunque prudente -sólo recurrió al 155 en el último minuto, pactando con Sánchez y convocando elecciones- no entendió nada del fondo del asunto. Feijóo tampoco va muy entonado, pero ha hecho a Albiol presidente del congreso. Y Albiol, tras muchos años en el tajo, es alcalde con mayoría en Badalona, una ciudad difícil. Y le votan incluso mesas independentistas.

Quizás lo decisivo es que el infierno de Sánchez, tras el caso Santos Cerdán, es un fuerte viento de popa para Feijóo. Por eso la gran euforia desatada.