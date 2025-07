La falta de regeneración alienta a Vox

“Lo único que falta por saber es cuántos años tardarán en pillar a Feijóo”. Así de fatalista se expresaba esta semana un alto magistrado de los que el actual presidente del Gobierno considera que se pasan el día conspirando contra él. Que alguien bien informado llegue a esta conclusión tan pesimista no es una buena noticia. Debería preocuparnos a todos. Tanto a los que este fin de semana saborean que más pronto que tarde estarán en la Moncloa gracias a un “cambio de raíz” como a los que se apiñan alrededor de un capitán que se “queda para capear al temporal”. Desde hace más de tres décadas, España se ha instalado en una especie de turno que provoca ciclos electorales marcados por la degradación del partido en el gobierno a manos de la corrupción vinculada por la financiación de sus actividades que dan poder a desaprensivos que acaban siendo algo más que una oveja descarriada. La sensación general de la población es que los dos partidos que han gobernado España desde 1978 se mueven entre la complicidad de la impunidad y el “y tú más” del que ahora estamos viviendo otro episodio. Esta constatación no presupone que Sánchez no tenga que asumir responsabilidades, las mismas que le exigió a Rajoy cuando lo tumbó.

Si Sánchez fuera la víctima que dice ser, este mismo lunes llamaría a Alberto Núñez Feijóo y le ofrecería pactar un conjunto de medidas para la regeneración democrática que pasasen por el cambio en el sistema de financiación de los partidos políticos, la ley electoral, el estatuto del fiscal general, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. No sería tampoco mala idea reformular la Audiencia Nacional y los cuerpos policiales desvinculados de la jurisdicción judicial ordinaria. Y ello acompañado de un calendario de convocatoria de elecciones. Y Feijóo debería aceptarlo si de verdad quisiera que el cambio fuera “radical” y no un simple “recambio”. Pero eso no ocurrirá y ambos no harán otra cosa que promover lo que dicen querer impedir: el crecimiento de Vox.