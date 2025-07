Cristina Gallach, experta en geopolítica: "La ola de involución es fuerte, y durará"

Cristina Gallach / FERRAN NADEU

Pocas mujeres han trabajado en los puentes de mando de la OTAN, la ONU o la UE. Cristina Gallach (Sant Quirze de Besora, 1960), periodista de formación, ha estado en los tres (y en Moncloa también). Su capacidad de trabajo es asombrosa. Esta semana –por poner una– ha participado en la toma de decisiones de la cumbre de Sevilla, ha dado una lección de geopolítica en el Fòrum de l’Auditoria de Sitges y no ha desaprovechado un minuto para promover la GWL Voices for Change and Inclusion, organización de 75 mujeres líderes de Naciones Unidas comprometidas con la construcción de un sistema internacional con igualdad de género.

Desde esa visión de 360º suya, ¿cómo define la situación geopolítica?

Es una situación impredecible, volátil y peligrosa. No se ve progreso socioeconómico global y las normas, el Estado de derecho y el entramado de cortes que construimos para garantizar el respeto a las personas se vulneran constantemente. Los valores de la democracia, la libertad de expresión y la protección social ya no son la moneda de cambio europea.

Aventure un futuro posible.

La ola de involución es fuerte, y durará. Pero dependerá de nosotros. Si la sociedad civil organizada, las instituciones y los partidos políticos son capaces de centrarse en la acción y no rehúyen los grandes problemas, como el cambio climático, saldremos adelante.

"Hay que ser valientes con los principios"

Quizá sea pedir mucho.

Las palabras clave son 'confianza' y 'vigilancia'. Confianza en que la democracia, la defensa de los derechos humanos y los sistemas socioeconómicos que protegen nos dan fuerza. Y vigilancia frente a los movimientos de ultraderecha que los quieren hundir. Hay que ser valientes con los principios.

En la ONU parece que las cosas tampoco andan mejor.

Hace 10 años las estructuras funcionaban y había diplomáticos que eran grandes multilateralistas. Ahora EEUU no quiere jugar a esto. Tiene una mirada muy introspectiva, pero también muy agresiva de cara afuera. El equipo que está alrededor del presidente Trump quiere introducir un gran cambio sociopolítico de bienestar para unas clases determinadas y no un dominio compartido.

"Una de las causas que debilita a Europa es la falta de coherencia"

¿Le alivia no trabajar hoy en las centrales de decisión?

Cuando trabajas en crear consensos, hay momentos de frustración. Fue dura la división de Europa durante la guerra de Irak. Pero, si comparo, me sería difícil defender, por ejemplo, que la Unión Europea no condene con todas las palabras lo que está ocurriendo en Gaza. Una de las causas que debilita a Europa es la falta de coherencia. ¿Cómo puedes apoyar a Ucrania con todos los medios y no pedir que caiga la acusación sobre el primer ministro Netanyahu? Pienso que lo pagaremos caro.

¿A qué atribuye la incoherencia?

Al miedo. Unos, por motivos históricos; otros, por las coyunturas sociales internas o por seguir la posición de EEUU. Confrontar claramente los excesos de los dirigentes de Israel requiere valentía.

"En Sevilla, el presidente Sánchez ha sido capaz de empujar una agenda multilateral que tenía pocos defensores"

En el Gobierno de España ve valentía, pero en Moncloa hay seísmo.

El momento es difícil, pero en Sevilla el presidente Sánchez ha sido capaz de empujar una agenda multilateral que requería trabajar con deuda, igualdad, nuevos procesos de inversión y que tenía pocos defensores. Es una de las marcas de sus siete años de gestión.

Me refería a los asuntos domésticos.

Ha sido capaz de hacer mover tanto la protección social como el desarrollo tecnológico aplicado a la transformación económica.

Elegir compañeros de viaje no ha sabido.

No hay duda de que no escogió a los mejores. He participado en este Gobierno en diversas responsabilidades y puedo decir que ha producido en España cambios muy positivos y adecuados al estado socioeconómico del país.

Parte de la opinión pública no lo ve así.

Las posiciones centristas y progresistas no han sabido dar respuesta a los problemas. Les ha faltado la franqueza de decir: "Tenemos que hacer esto; tardaremos, pero lo haremos". La opinión pública, que tiene problemas a corto plazo como no poder pagar el alquiler, escucha soluciones sencillas y de aplicación inmediata. Y muchas de las redes sociales no juegan un papel constructivo.

"A mis hijos les hago entender su privilegio y les subrayo la importancia del bien común"

Tiene dos hijos, aún muy jóvenes. ¿Qué semilla siembra en casa?

Les hago entender su privilegio y les subrayo la importancia del bien común. Me preocupa qué tipo de participación social tienen. Me conforta ver que mi hijo se relaciona de manera igualitaria.

En ese frente anda usted ahora.

Es imprescindible poner la mirada de género y de igualdad en todos los ámbitos. Hay una combinatoria de derecha, ultraderecha y grupos tradicionales que impiden que haya el suficiente avance. En este momento hay solo 23 mujeres jefes de Estado y de Gobierno de 193 países y 13 o 14 responsables de bancos centrales. Una de las campañas de GWL es que haya una presidenta de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad tiene que entender que debe haber una mirada diferente.