Julio ardiente tras Santos Cerdán

En 'Tres días de julio' el escritor Luis Romero retrató, en 1969, con gran rigor y la objetividad entonces posible, aquel momento de 1936 (17,18 y 19 de julio) del inicio de la cruenta guerra civil. Hoy España es otra. En PIB y nivel de vida, en ausencia de violencia en la calle y en longevidad de la Constitución. Pero la gran crispación entre -otra vez- los dos bloques está ahí. Pedro Sánchez no es Largo Caballero ni Feijóo el Gil Robles de la CEDA, y a ambos les vota mucha clase media que entonces no existía. En el Congreso hay ruido, pero las masas no están exaltadas sino en playas y aeropuertos. Y los turistas que vienen no tienen nada que ver con las Brigadas Internacionales o la Legión Cóndor.

Pero este julio será muy caliente. Por desgracia, parece que la tensión entre los dos bloques incluso se incrementará. Los que urgen a acabar con el Gobierno Sánchez por nefasto y porque puede romper España, y el de quienes creen que ha intentado una España más progresista y plurinacional. En el 36 en Alemania estaba Hitler, hoy la gran coalición de Merz y el SPD. Pero en España cualquier puente entre Sánchez y Feijóo suena a descabellada fantasía. Con todo, hay una esencial diferencia con los treinta: la total seguridad de que la salida del bloqueo serán las elecciones. Toda la tensión, pero las urnas.

El centro-derecha -no solo el PP y Vox- quiere que se vote ya por el caso Santos Cerdán y porque el Gobierno ya no tiene mayoría. Tienen su razón. La izquierda, los nacionalistas y los sindicatos decían -al menos hasta hace poco- que la legislatura debía acabar en 2027. Salvo que ganara una moción de censura, cosa que a corto no parece posible. También tienen su razón.

Pero el escándalo Cerdán -y su entrada en Soto del Real- han vapuleado a Pedro Sánchez. Él es el único responsable de que Santos Cerdán tuviera todo el poder en Ferraz y negociara la investidura con Puigdemont. Solo él ungió a Cerdán y por eso su capital político se ha desmoronado. Además, la moción de censura contra Rajoy se basó en atajar la corrupción tras los escándalos -Bárcenas- que sacudieron al PP, que -pese a ello- ganó sin mayoría las elecciones de 2015 y 2016. ¡Rajoy cae por Bárcenas y a Sánchez le explota Santos Cerdán! Ninguno de los dos grandes partidos sale bien parado y, encima, no han sabido pactar nada en toda la legislatura. No es extraño que las encuestas -todas- apunten a un preocupante ascenso de Vox.

Sánchez no quiere irse, pese a que en una democracia menos crispada sería lógico. Tampoco una cuestiónn de confianza. Apuesta por seguir porque la economía va y porque sus socios tienen miedo cerval a que caiga y venga un Gobierno del PP con Vox. ¿Podrá 'ir tirando'? Veremos el comité federal y, más aún, su explicación en el Congreso el próximo miércoles.

La 'aspirina' de la valenciana Rebeca Torró, antigua consellera de Ximo Puig, y de la trabajadora catalana Montse Mínguez, diputada de Lleida y partidaria hace años de Ángel Ros en las primarias del PSC, tiene lógica. Son dos mujeres potentes, 44 y 49 años, cuando por primera vez las encuestas dicen que el PP gana en el electorado femenino. Pero una aspirina no cura Soto del Real. Y prohibir la prostitución -al menos, a los militantes del PSOE- no es desde luego la solución a los grandes problemas. ¿Hacer de mago con trucos sabidos y repetidos?

¿Y el PP? Parece que el objetivo del congreso es tener 'prietas las filas' de cara al combate final. Con Miguel Tellado, incondicional de Feijóo, como 'general-secretario' con todos los poderes. Y Ester Muñoz, con galones de dura, de portavoz parlamentaria. ¿Leña al mono hasta que hable? ¿Es lo que debe hacer un líder que quiera una España menos polarizada? ¿Vox crece porque el PP es blando? ¿La prioridad no sería atraer al electorado moderado, harto de la crispación y que sabe que España es Europa?

Feijóo dijo que fue a Madrid no para insultar a Sánchez sino para ganarlo. ¿Se equivocaba? Claro, puede pensar que su única prioridad es ser investido, como Sánchez en 2023. Luego…Dios proveerá. Pero no es lo que hace Merz en Alemania, o Tusk en Polonia, ni el muy partido centro-derecha francés. Ninguno quiere estar en manos de la extrema derecha que Trump empuja.