Catalunya en pleno avispero

Quizás no todo lo que sucede en el avispero de la política española tiene que ver con Catalunya, pero casi. Lo que más solivianta a los histéricos que piden elecciones día sí, día también, no es la corrupción, entre otras cosas porque desde M punto Rajoy hasta el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya van muy bien servidos a la hora de traficar con favores por debajo de la mesa. No: el auténtico pecado original e inconfesado detonante de esta última combustión política es la amnistía, la clave para desactivar el 'procés', del que ya se alimentaba más el PP que el propio independentismo. Para decirlo a lo bruto: el pecado de Santos Cerdán no es haber puesto la mano en ninguna caja sino haber sido el arquitecto del audaz pacto de legislatura con Puigdemont de hace dos años. Para el Partido Popular y la extrema derecha, la corrupción es solo una excusa, una mera herramienta, para que caiga el Gobierno que ha permitido que se hable catalán en el Congreso de los Diputados. El Madrid salvaje no quiere regenerar nada, simplemente quiere cargarse la España plural, que es la que, a través de Junts, Esquerra, el PNV o el BNG, impide además que la derecha rabiosa acceda al poder.

Y de la misma forma que Catalunya es la pesadilla de Núñez Feijóo se confirma como la tabla de salvación de Pedro Sánchez. No es ninguna casualidad que haya decidido nombrar como portavoz del PSOE a Montserrat Mínguez, una figura clave del PSC y muy cercana a Illa. Si Catalunya ya le dio el oxigeno para sobrevivir en las últimas elecciones, el presidente malherido tira del socialismo catalán para superar el último batacazo. Tampoco puede ser fruto de ningun azar que el abogado de Cerdán sea Benet Salellas, figura respetada del ‘procés’ y bien conectado con Puigdemont. Por activa o por pasiva, Catalunya es hoy una de las pocas llaves maestras que abren o cierran las misteriosas puertas del poder estatal. A cada ridículo intento de montar una moción de censura, Núñez Feijóo se topa de bruces con el menosprecio de los partidos catalanes y descubre una vez más su drama existencial: es ontológicamente imposible casarse con el fascismo de Vox y, a la vez, suplicar los votos del independentsmo. En cambio, Sánchez, en la peor de todas las situaciones imaginables, sale siempre a flote gracias al salvavidas catalán. La crisis del PSOE y del Gobierno es morrocotuda, pero díganme quien tiene las mejores relaciones con la política catalana y les diré quien tiene más ases en la manga para sobrevivir. Quizás no todo tenga que ver con Catalunya, pero casi. Que no sea precisamente esto lo que de verdad irrita al Madrid central.