Ejercicios sobre la redención

El ensayo en catalán tiene buena salud. De hecho, una excelente salud. En los últimos años, hemos podido ampliar la biblioteca con un montón de libros escritos por filósofos o escritores, por poetas o científicos, que analizan (ellos y ellas, porque resulta que mucha de la bibliografía al alcance es obra de mujeres) tanto los problemas más universales como las inquietudes más locales. Dos de los más recientes, en la línea de las radiografías culturales y políticas que tienen a Catalunya como objeto de estudio, son 'Com ser ambaixador d’un país sense ambaixades', de Carles Torner (Pòrtic), y 'Literatura, Lengua y Lugar', de Jaume Subirana (Cuadernos Anagrama).

Tanto Subirana como Torner son poetas, magníficos poetas. Y ambos, al mismo tiempo, han dedicado buena parte de su trayectoria a ejercer, de formas diferentes, responsabilidades, institucionales o de ámbito privado, que les han colocado en el centro de lo que podríamos llamar la política cultural o la cultura como política. Torner fue presidente del movimiento internacional de los jóvenes estudiantes católicos, ha sido director ejecutivo del PEN Internacional y, entre otras cosas, director del programa de literatura y pensamiento del Institut Ramon Llull. Subirana dirigió la Institució de les Lletres Catalanes y es catedrático de literatura en la UPF. Ser poetas les otorga una característica singular a la hora de afrontar un ensayo: saben de qué hablan y saben cómo explicarlo. Han pensado sobre su experiencia y han confeccionado un retrato preciso, ajustado, dinámico de la literatura y la cultura catalanas, de la forma de estar en el mundo y de cómo el mundo nos observa.

He leído los dos libros en paralelo. Torner hace un trabajo de campo exhaustivo sobre sus años como embajador de un país que no tiene Estado (y, por tanto, no tiene embajadas). Propone un decálogo en el que se incluyen episodios y vivencias personales, anécdotas que se transforman en categorías, pues es capaz de inducir los conceptos a partir de las historias. Subirana, en cambio, trabaja en el laboratorio y aplica un método científico (tomado de las leyes de la termodinámica, de las energías y las entropías del sistema) para analizar y medir lo que llama "polisistema", el "espacio donde confluyen literatura, lengua y lugar".

Los he leído a trompicones, en paralelo, decía, porque ambos libros se retroalimentan, beben de una misma experiencia y de una misma inquietud. Cómo somos, cómo nos ven y qué podemos hacer para que nos vean y nos miren, para que nosotros mismos nos veamos con otros ojos.

Decía Carles Riba, desde Cambridge, en noviembre de 1938, poco antes del derrumbe, en una carta dirigida a Joan Vinyoli: "Somos una especie de embajadores intelectuales de Catalunya y de su fe republicana y de su voluntad de permanencia en el mundo. No creo que sea excesivo decir que nuestra acción no es ineficaz". La gran noticia de estos dos libros es que, a pesar de las notorias dificultades de una cultura en estado crítico, a pesar de los tiempos convulsos en los que vivimos, no son dos ejercicios sobre el lamento, sino sobre la redención.