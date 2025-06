Otro golpe para Sánchez

A Santos Cerdán lo condenó Pedro Sánchez el 12 de junio, cuando aseguró públicamente que se sentía engañado por su secretario de organización en el partido y afirmó, abatido, que no debió de confiar en él. Lo echó del partido y le exigió que renunciara al acta de diputado, pero, sobre todo, no le concedió siquiera la presunción de inocencia. El magistrado del Tribunal Supremo ha actuado de similar manera al decidir enviarlo a prisión por considerar que tenía un papel preeminente en la trama de corrupción y pensar que es mejor que esté encerrado para que no destruya pruebas ni se fugue, aunque esto último el juez no lo ve probable. Tampoco parecía en 1993, perdonen la comparación, que Luis Roldán, el exdirector general de la Guardia Civil, fuera a huir y, sin embargo, protagonizó uno de los episodios más bochornosos de la política española y puso patas arriba el Gobierno de Felipe González. Así que para la justicia y, según como se mire, también para Sánchez, un Cerdán encarcelado da más tranquilidad.

El exnúmero tres socialista asegura no reconocerse en las grabaciones realizadas por Koldo García, quien fuera su hombre para todo, y que recoge la UCO en su incriminatorio informe. Las posibilidades de la inteligencia artificial dan, por lo visto, mucho juego. No solo para manipular pruebas, también para que los inculpados se declaren víctimas de una conspiración que incluiría la imitación de sus voces. Hay que mantener la presunción de inocencia, faltaría más, pero parece que esos imputados, José Luis Ábalos alegó lo mismo, han visto demasiadas películas.

La cárcel de Cerdán supone, no obstante, otro duro golpe para Sánchez. No basta con decir ahora que se actuó con contundencia y que ya nada tiene que ver con el PSOE, cuando era el factótum hasta hace quince días y cuando los socialistas no han podido aún calibrar la magnitud del desastre. No saben todavía si ha habido financiación irregular ni hasta dónde pudo llegar el amaño de contratos públicos. Con esas incógnitas abiertas, el ingreso de su exdirigente en prisión supone un nuevo mazazo para un partido que está en 'shock'.