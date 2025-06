Illa logra avanzar entre el ruido

No es fácil competir desde los gobiernos contra el ruido que generan Koldo, Pardo de Vera, Ábalos, Cerdán y el mismísimo Donald Trump y sus trifulcas con el postureo de Pedro Sánchez. Pero no es imposible. Lo vimos la semana anterior en el II Foro Económico y Social del Mediterráneo con la mesa de en la que participaron los principales alcaldes del área. Salvador Illa lo tiene todavía más difícil porque su principal objetivo en la Generalitat no es otro que recuperar, o seguir recuperando, la normalidad institucional como base para la generación de lo que denomina “prosperidad compartida”. La normalidad no fabrica grandes titulares, pero la acumulación, por ejemplo, de los hitos protagonizados por Illa este mes de junio exhibe un alto grado de cumplimiento de su propósito: aprobación de suplementos de crédito por un total de 4.000 millones de euros que permite hacer frente a nuevas necesidades y proyectos, acuerdo sobre el proyecto de ampliación del aeropuerto del Prat, constitución de la nueva empresa de Rodalies en la que la Generalitat tendrá la capacidad decisiva, presentación del proyecto de Gigafactoria en Mora la Nova y, anunciado para la segunda semana de julio, negociación con el ministerio de Hacienda del sistema de financiación singular. A ello hay que sumar dos cosas que lo ha hecho Illa pero que quien tiene que saber sabe que no hubieran pasado sin Illa: ley de amnistía y endurecimiento, dentro de los límites de lo razonable, de las condiciones para la fusión del BBVA y el Sabadell. Seguramente, muchos consellers pondrían muchas más cosas en la lista.

Este ritmo de cumplimiento ha sido posible también porque los grupos con los que Illa pactó su investidura, Esquerra y Comuns, han ido ganando confianza y observan que los acuerdos se cumplen, sin postureos y sin imposturas. Mientras, el grupo de Junts, que podría ser socio en algunos temas, sigue subyugado al estado de ánimo de Puigdemont y su mal humor les lleva a votar contra la ampliación del aeropuerto, las pistolas táser o la eliminación del 30% de vivienda social.