Las diferencias entre sexos y la educación

La ciencia nos proporciona herramientas para entender quiénes somos y cómo funcionamos los humanos, pero las lagunas de nuestro conocimiento aún son amplias. En este sentido, la definición de los roles de género es uno de los debates más interesantes (y polarizantes) que todavía tenemos encima de la mesa. ¿Qué porcentaje del comportamiento social de hombres y mujeres depende de la presión ejercida desde la niñez para conformarnos a unos estereotipos definidos arbitrariamente?

La visión de una parte influyente del progresismo dice que el 100%, porque el género sería una construcción puramente cultural. Pero no podemos obviar que todos los animales que tienen dos sexos físicamente distintos sufren también una división de conductas, normalmente ligadas a las diferencias fisiológicas. No es lógico pensar que los humanos somos los únicos que nos hemos escapado de este imperativo biológico. Esto no excluye que la sociedad haya explotado las diferencias para beneficio de una parte de la población, y que ahora ya no tenga ningún sentido perpetuar unos patrones que no aportan nada útil.

Hay que tener en cuenta esta perspectiva cuando se valoran los resultados de un artículo, muy comentado en la prensa estos días, que analiza las capacidades matemáticas de los franceses en su primer año de escolarización. A pesar de que niños y niñas empiezan igual, en solo cuatro meses ya se observan diferencias y, al final del curso, la mayoría de los que sacan los mejores resultados son niños. La interpretación fácil es que la educación transmite inconscientemente, pero con eficacia, el sesgo cultural que dice que las mujeres no pueden ser buenas en las disciplinas STEM. Pero sorprende que, con las sensibilidades actuales (estamos hablando de un país europeo, no de Afganistán), el efecto sea tan rápido e intenso. Quizás es porque contribuyen otros factores.

El psicólogo Simon Baron-Cohen ha propuesto la teoría que la mente humana se organiza alrededor de dos ejes: el sistemático y el empático. Todos tendríamos una mezcla de ambos, pero las mujeres tenderían más al empático y los hombres más al sistemático. No estamos hablando de absolutos, porque raramente la biología es en blanco y negro, por eso también habría hombres fuertemente empáticos y mujeres con altas capacidades estructurales. Si esto fuera cierto, explicaría por qué a algunos les atraen más profesiones como la medicina y, a los otros, las ingenierías. Más allá de la presión social, que no se puede negar, habría entonces un determinante biológico que nos haría sentir más cómodos haciendo unas tareas que otras.

Esto implicaría dos cosas: que no todo el mundo quiere ser el mejor en todo y que diferentes tipos de cerebro aprenden (y tienen que ser educados) de manera diferente, para llegar a unos mínimos. Una clave sería trabajar para que todo el mundo pueda lograr su máximo potencial, por ejemplo usando métodos educativos personalizados, según el tipo de mente de cada cual. El feminismo mal entendido lleva a perseguir que las mujeres tengan el mismo comportamiento que los hombres, cuando puede ser que no necesariamente les apetezca hacerlo, quizás porque su cerebro ha evolucionado para tener otras preferencias. El problema, claro está, es saber si la carencia de interés en un tema es biológica o forzada por la inercia impuesta por el patriarcado.

Independientemente de cuál sea el origen de los roles que adoptemos según el género al cual pertenecemos, nada dice que no se puedan transcender. Aunque la separación tuviera un fuerte componente genético, los conocimientos científicos actuales nos permitirían escapar de esta limitación, como lo hemos hecho con tantas otras. Si no nos hubiéramos saltado las normas que nos dicta la naturaleza, todavía se nos morirían la mitad de las criaturas antes de llegar a los cinco años y tendríamos una esperanza de vida media de treinta años. Somos los únicos animales que podemos cuestionar la dictadura de la biología; tenemos que hacer uso de este poder siempre que haga falta.

Así pues, tenemos que separar el debate sobre qué determina los comportamientos estereotípicos de los géneros de la posibilidad (o la necesidad) de eliminarlos para construir sociedades más igualitarias. La primera es una cosa científicamente demasiada compleja para quererla hacer encajar, a veces, con la realidad que nos plantea la segunda. Aplicando esta máxima al tema que nos ocupa, la conclusión tendría que ser que tenemos que conseguir no necesariamente que todas las chicas sean igual de buenas en matemáticas que los chicos, sino que lo puedan ser todas las que lo quieran. Esto pasa, primero, por no cortar las alas a nadie nada más cruzar la puerta del aula, sin duda, pero también por cambiar la manera de enseñar.