Illa y la paz

Cuando el 155, aquella ley que puso de vuelta y media el 'procés' y sitúo en punto muerto el Gobierno catalán, recibí un mensaje de un amigo de toda la vida que me instaba a dejar nuestra amistad. Fue más duro, más tremendo, y me ha durado ese momento la vida entera.

Luego, en esos días, fui a Barcelona a ver a amigos que vivían el estupor de aquellos años como la parte de atrás de una tristeza, aquella que no se puede decir y que, además, no se podía superar fácilmente.

Era un momento infeliz de España, y de Catalunya, naturalmente, y lo sufrían las instituciones, pero sobre todo lo sufrían las personas, quienes estuvieran a favor o quienes estuvieran en contra de aquel vendaval que también fue, durante meses y años, un vendaval de silencio triste.

Yo había vivido, en el franquismo, uno de los toques de queda que afectó a Catalunya y que hizo de Barcelona un lugar sitiado por los grises, por innumerables grises que hicieron de la Navidad un calvario. En algo se parecía aquel momento en democracia: aquel amigo que me llamaba para romper nuestra amistad, para silenciar el futuro, dejaba en suspenso un tiempo que había nacido para compartir la alegría de ser parte de Catalunya, un país amado por su escritura, por su música, por la esencia misma de una pasión ampliamente compartida: el amor al Barça.

Pero así es la vida, a veces se rompe por las puntas y eso lo logró la esencia de un desastre: las consecuencias del 'procés'. Por aquel entonces me invitaron a participar en un coloquio abierto sobre literatura en Girona. Estábamos escritores y periodistas de Catalunya y de otros lugares de España. Hablábamos y reíamos, compartíamos, como si no estuviera pasando nada en la esencia cotidiana de los Països Catalans.

Y tanto que pasaba: el silencio estaba lleno de palabras, así que los amigos, los antiguos, los que quedaban, los que aun no había roto ni las amistades ni la discusión, simulábamos la alegría, pero en medio de aquel terremoto interior que era aquel momento que durante ya como siglos tomaba su disimulo el reino del silencio.

Hasta que se disolvió el encuentro y cada uno se fue para su casa. En la estación del tren un hombre me dijo que aquel silencio iba a llevarnos al desastre. Pasaron los meses y los años, sucedieron todas las cosas que ya se sabe que pasaron, yo no pude (no se pudo) rehacer aquella amistad que me conminó al silencio, que nos conminó al silencio, y el mundo, es decir, el pequeño mundo de España, conoció giros interesantes, posibilidades que habían sido obliterados por las consecuencias del 'procés'.

España se aprestaba, entre dimes y diretes, entre burlas, pero también entre abrazos, a abrir otra puerta distinta a aquella que se había empezado a romper en torno a 2010. La era de la incomprensión, de las malas miradas, se empezó a romper por las puntas y se produjo la paz, esta que ahora reina a su manera, con dimes y diretes, con aguijones terribles y con las más variadas formas de la discrepancia, pero con una realidad que ahora parece sutil o leve, pero que es potente como una de las acepciones de la paz: el posible entendimiento.

En este caso quien ha contribuido de manera determinante, y sin gritos, ha sido el presidente Salvador Illa, que parece un atleta de la tranquilidad que ha venido a decirles, a los que no son catalanes y a los que lo son, que hay una enorme posibilidad de entendimiento entre aquellos que no se quieren: la conversación.

Decía James Joyce: “Ya que no podemos cambiar de país, cambiemos de conversación”. Esa frase, que me enseñó Juan Antonio Masoliver Ródenas, rige desde hace años en Catalunya, el presente de Catalunya, y sirve para explicar el modo de ser, y de actuar, de este hombre que en el Madrid (en la España) de la pandemia fue zaherido sin piedad, ni perdón, por los locos de la patria, y que terminó poniéndole paz a un territorio, el de la burla, el de la mala idea, que parecía que se iba a ahogar en medio de la enfermedad y de la risa malvada.

Ahora todo aquello es historia; de hecho, desde ayer parece que es historia para siempre, pues aquella guerra de 2010 ya no está vigente y aquellas secuelas gravísimas, de cárcel y de desapego, están siendo borradas de un mapa que se llamó 'procés' y que fue mucho peor que un desacuerdo: una guerra que trajo tristeza, aunque pareciera que llevaba, dentro de su mochila de reivindicaciones, el deseo de que al otro le fue fatal.

Ahora hay una paz que se llama Illa, por decir un nombre propio, pero es interesante que en este caso haya paz y, por una vez, tenga de veras la paz un nombre propio.