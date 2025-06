Felipe, Illa y la amnistía

El Tribunal Constitucional (TC) acaba de avalar la ley de amnistía que ha marcado la legislatura. Me impresiona que Felipe González, que no es la derecha sino el legendario líder del PSOE, haya reaccionado tan en contra. Hay que escucharle, pues es el primer ministro que más tiempo (y mejor) ha gobernado, y el artífice de que la socialdemocracia -una columna vertebral de Europa- sea relevante en España. Y además no es un jurista en su torre de marfil, sino un político curtido.

Felipe y Sánchez se llevan mal. Pero hoy la cuestión es si la amnistía es constitucional y conveniente. Para Felipe no lo es. Hay profesores ('progres') que dicen lo mismo, y otros que sostienen lo contrario. Siempre será discutible, porque toda Constitución es interpretable. En Estados Unidos, el Supremo (allí Constitucional) ha dictado sucesivamente sentencias muy contrarias sobre los derechos de los estados.

Pero Felipe añade -en la larga entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero- que no se ha perdonado a quienes violaron la Constitución, sino que se les ha pedido perdón. No es así. Puigdemont y Junqueras fueron destituidos por el 155, votado a la vez por Rajoy y Sánchez. Sus máximos dirigentes fueron encarcelados -Puigdemont huyó- y sufrieron hasta el juicio una dura -y discutible- prisión provisional incondicional. Fueron juzgados y condenados en 2019 y cumplieron prisión hasta el indulto parcial de 2021. Y la amnistía del 2024 -Puigdemont y otros no pudieron ser juzgados y Junqueras sigue inhabilitado- es un intento de borrón y cuenta nueva.

Decidida por el Congreso español, aquel al que el separatismo negaba toda legitimidad sobre Catalunya. Y Puigdemont ha tenido que vivir fuera desde 2017. Cierto, sin 14 diputados de Junts y ERC no habría amnistía, sino que se habría ampliado el indulto. Pero los pactos parlamentarios son legítimos y en todos los países las bisagras tienen prima si los mayoritarios no quieren pactar. España no ha perdido perdón, pero las elecciones y los pactos políticos cuentan. Felipe, que siempre ganó las legislativas en Catalunya, lo sabe bien. Y el intento de independencia, con el 48% de los votos y mayoría parlamentaria, también exige inteligencia política.

Vayamos al fondo. Ya el Evangelio (Mateo) dice “por sus frutos los conoceréis…los árboles buenos dan frutos buenos, los dañados frutos malos”. ¿Qué frutos dio la sentencia del TC de 2010 sobre el Estatut del 2006, que ya había sido aprobado en Catalunya por el Parlament y por referéndum y luego por las Cortes Generales? Un gran cisma en la sociedad catalana, un crecimiento brutal del separatismo con masivas manifestaciones y el colofón, la proclamación de la independencia de una parte de España. Una crisis política descomunal que obligó al 155. Luego un presidente Torra -elegido por el Parlament- que ofendía cada día. ¿Frutos buenos?

¿Qué ha comportado el indulto a los presos y luego la amnistía?

Una desinflamación gradual de Catalunya, el desplome de las grandes protestas, la pérdida de la mayoría independentista en el Parlament, la elección de un president de la Generalitat que se siente catalán y español, que Felipe VI -antes vetado por su discurso de 2017- viaje con normalidad a Catalunya y haya visitado hace poco Montserrat con motivo de su milenario. Algo que para Puigdemont (y 200 manifestantes) fue una provocación.

Y gobierna Salvador Illa, del PSC, que el independentismo, en sus momentos exaltados, decía que era una sucursal en fase terminal. Cuando un país ha estado muy fracturado, lo razonable es querer apagar las brasas. Por eso Illa pide que no se dilate más la amnistía. El Supremo no es España.

Nada está garantizado, pero no hay color entre la Catalunya de 2025 y la de hace pocos años. Sí, hay una gran división entre el PSOE y el PP. Pero no es nueva. Ya hace veinte años, en 2005, Rajoy, a quien el aznarismo juzga 'tibio', le espetó a Zapatero en el Congreso que al negociar con ETA “usted está traicionado a los muertos”.

Nadie sabe el futuro, pero Catalunya está hoy desinflamada y bastante mejor que en 2014 (referendo de Artur Mas), 2017 (proclamación de la independencia) y 2019 (grandes disturbios tras la sentencia del Supremo). ¿Por qué negarlo?