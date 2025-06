El día que el Rey señaló a Arturo

Aprendí mucho de Arturo San Agustín. Un periodista y escritor que antes fue publicista. "Por respeto a la audiencia les leeré estas palabras", decía siempre Arturo antes de hablar en público cuando tenía que presentar un libro suyo o de otro colega. "Es la mejor manera de no hacer el ridículo", me comentaba cada vez que le bromeaba al respecto. San Agustín escribió y trabajó en El Periódico y colaboró en El Mundo y en La Vanguardia. Fue el mejor cronista de la ciudad porque siempre veía algo más que el resto. Podía fijarse en las cejas soviéticas de cierto político catalán, sospechar de los que visten americanas con mangas extremadamente largas o desconfiar de los bajitos acomplejados como él. Le marcó ser hijo único y su fina ironía no siempre fue entendida. A todo eso, Arturo, según palabras de su gran amigo y también periodista y escritor Rafel Nadal, también fue el mejor escritor catalán en lengua castellana.

Le hubiera hecho ilusión a Arturo saber que Juan Manuel Serrat cambió un viaje para poder estar este viernes en el tanatorio Sancho d'Àvila para abrazar a su querida esposa, Joana Castells. Por contra, seguro que hubiera preferido que algunos de los asistentes se hubiesen quedado en casa. San Agustín era así. Le caías bien o mal. Eras amigo o enemigo. Blanco o negro. El gris no existía para Arturo. Tanto es así que mientras escribo este artículo recibo un whatsApp del editor Ernest Folch, que dice: "Podías estar de acuerdo o no, pero siempre valía la pena leer sus artículos".

Recuerdo muchas anécdotas de Arturo, pero la que más me divirtió fue cuando el Rey Felipe VI, entonces todavía príncipe, en una visita a El Periódico entró por sorpresa a su pequeño despacho, le señaló con su dedo índice y le dijo: "San Agustín, que sepa que leo sus artículos". Arturo se quedó sin palabras. No supo reaccionar. Esta semana son tus amigos los que se han quedado sin palabras. Pues eso, que se ha ido un tipo único y encantador, un genio con mal genio y una persona irrepetible.

Una exposición que hay que ver

Cerca de casa de Arturo, en pleno Eixample barcelonés, se inauguró este jueves la exposición ‘El Cuerpo como Palabra’ del artista visual Josep Rodenas. Fue en la galería Factor Barcelona que se inauguraba ese mismo día. Se trata de un magnífico espacio que en su día fue la sede de la desaparecida marca de ropa Grisby. Me citó la periodista Cristina Savall. Así que asistí con garantía de éxito.

Martín Mairal, Maite Felices y Jaume Feliu junto al artista Josep Rodenas y el director de la exposición Factor Barcelona, Francisco Villamayor / Cedida

Pues sí, lo fue. El evento reunió a una destacada selección de invitados. Desde el incombustible Jaume Feliu, responsable de Gestión y Relaciones Externas del Museo del FC Barcelona, hasta el pintor Coco Gabriel, colaborador cercano de Custo Dalmau, pasando por Tonina Cerdà, responsable de Programas Públicos de la Fundació Museo Picasso, los artistas Jordi Pallares y Setxu Xirau, Bart Sanz del grupo Dorian, la consultora creativa Maite Felices, el coleccionista de arte Guy Robles, el editor de la agencia Genco, Emmanuel Bouvard, o Xavi Guerrero, exdirector de la Asociación de Naciones Unidas en España. La cosa no quedó aquí, porque vimos también del mundo de la restauración a Lluís Pont, fundador del grupo hotelero Xaluca, y a Salvador Martí, del Hotel Alma, además de Bruno De Angelis, especialista en marketing estratégico vinculado a Condé Nast, a la interiorista Bárbara Aurell, al arquitecto Stefan Geenen del equipo de Benedetta Tagliabue, la pintora y empresaria Carla Tarruella del Grupo Tragaluz, al diseñador Pere Celma o los arquitectos Merche Conca --una de las arquitectas que ha reformado el magnífico edificio Estel-- y Jordi Garcés, que acaba de ganar el codiciado concurso para rehabilitar las Tres Xemeneies de Sant Adrià.

La exposición no solo pone en valor la mirada estética y sensible de Josep Ródenas como artista visual, sino que convirtió el espacio en un verdadero punto de encuentro entre disciplinas, reafirmando a Factor Barcelona como un nuevo referente cultural en la ciudad. Por cierto, sería imperdonable no citar a dos mujeres comprometidas y que han realizado un trabajo admirable. La primera es la directora de Relaciones Institucionales del Hospital Clínic de Barcelona, Pilar Varela, y la segunda, Angela Jover. Esta última, con la colaboración del Clínic, creó el Proyecto ARI que ha logrado salvar muchas vidas. La exposición vale mucho la pena y escuchar a estas dos mujeres todavía más.