Quise ver 'E.T. El extraterrestre' con mi hija. Hay que imaginarse la situación: día de invierno, casa de campo, después de comer, planazo de sofá y manta y ver la película favorita de la infancia con mi persona pequeña favorita. Como con siete años una sigue siendo la persona mayor favorita de sus hijos, mi hija encantada y expectante con el plan. Duró tan poco. Resulta que E.T. tarda veinte minutos en aparecer, que se hicieron largos hasta para mí.

Son esos veinte minutos de luces en el bosque, de niños en bici, de ruidos extraños que presagian algo pero no pasa nada del todo. Yo, emocionada con la música de John Williams, y mi hija preguntando si ya ha salido el marciano. No, todavía no. No hay bicho, no hay beso, no hay explosión. Veinte minutos de antes. De otro ritmo. De otro mundo.

Y entonces pensé en lo que le habría costado sobrevivir a E.T. en TikTok. “Dímelo en un minuto”, le exigiría el algoritmo. ¿Dónde está el conflicto? ¿El giro? ¿La lágrima en el segundo doce?

Llega con fuerza un fenómeno que ha respondido a eso: las micronovelas. Series de un minuto, en vertical, pensadas para ver entre dos estaciones de metro o mientras te comes un yogur. No son clips virales: son ficción narrativa. Personajes, trama, giros, cliffhangers… todo en sesenta segundos. Y funcionan. Mucho. Hay plataformas que acumulan cientos de millones de visualizaciones. Historias que pretenden hacerte sentir algo —rabia, pasión, pena— antes de que se ponga verde el semáforo.

En las series americanas, quizá antes más que ahora, el flirteo se estiraba durante temporadas. Ross y Rachel, por favor, no se besan hasta el episodio siete de la segunda temporada de 'Friends'. La chispa entre Mulder y Scully es evidente desde el principio, pero no se besan ¡hasta la sexta temporada! Sabíamos que acabarían juntos, pero la tensión era el regalo. En las series españolas, los personajes suelen besarse en el segundo capítulo y discutir en el tercero. Pero ahora todo eso ha quedado desbancado: ocurre en un minuto. Del enamoramiento al beso, del conflicto al drama, sin pausa. Y cuando apagamos el móvil, la vida —con su ritmo caprichoso— nos parece lentísima.