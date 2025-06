Europa a los pies de Donald Trump

Los acuerdos, los gestos y las declaraciones que han acompañado la cumbre de la OTAN y el Consejo Europeo ponen de manifiesto el desconcierto, la división y la irrelevancia de la Unión Europea. Uno se pregunta qué queda de sus valores fundacionales y dónde están aquellos que defendieron su independencia, cómo De Gaulle, Brandt, Prodi, Merkel o el Felipe González de entonces, irreconocible en el actual. Todos pudieron cometer errores, pero nunca perdieron la dignidad. Resulta difícil imaginarlos en una foto como la de La Haya, que sentenció la vergonzosa disposición de los líderes europeos a rendir pleitesía al más deslenguado presidente que Estados Unidos haya tenido jamás. ¡Pobre Europa! No la salva ni siquiera el gesto de Pedro Sánchez, del que nunca sabremos si es auténtico o si obedece a otra maniobra destinada a recuperar la credibilidad perdida por la imputación de quienes fueron sus más allegados colaboradores.

En aquella foto hay pocas caras de satisfacción, salvo de la Mark Rutte, que sobreactúa para hacer olvidar una carta suya que podría formar parte de una antología de la adulación. La mayoría parecen más bien compungidos, cómo si los hubiesen llevado a rastras hasta el estrado, con semblantes que chocan con el gozo provocador del presidente norteamericano. Razones había para ello, además de la afrenta de los aranceles. Todo había empezado con la visita del vicepresidente J.D. Vance a la capital austriaca en la que advirtió que la amenaza, para Europa, no estaba en Rusia sino en su negativa a asumir los principios de la extrema derecha. Nadie levantó la voz. ¿Qué hubiesen dicho De Gasperi, Schuman o Delors, si esto hubiese ocurrido entonces? Poco después, Trump humilló al europeo Zelenski en su despacho. Me pregunto si Helmut Kohl, cuyo atlantismo estaba fuera de toda duda, hubiese tolerado que Bush tratara del mismo modo a Alexander Dubcek, por poner un ejemplo. A los pocos días, unos whatsapp filtrados permitieron comprobar cómo los altos cargos de la nueva administración se cachondean a diario de la Unión Europea. Silencio de Von der Leyen, a la que Trump todavía no ha recibido. Hay más: mientras la vicepresidenta de la Comisión, Kaja Kallas, estaba reunida con una delegación iraní para negociar las condiciones del programa nuclear, le susurraron que los Northrop B-2 Spirit habían despegado de sus bases. Kissinger solía preguntar a qué teléfono había que llamar para hablar con la Unión Europea. El de Kallas nunca sonó.

Con estos antecedentes, no era fácil sonreír. Se esforzaba Rutte con sus bromas pesadas, pero con escaso éxito. Incluso Meloni ponía cara de pocos amigos. No hubo foto del Consejo, ni falta que hacía. Diecisiete países habían pedido un informe sobre lo que queda de Gaza y este dictaminó que podían haberse violado algunos derechos humanos. Alemania lo vetó y todo quedó en agua de borrajas. Con la única ventaja de que Europa, esta vez, no será la pagana de la reconstrucción. Nada hay que pueda ser reconstruido. Gaza está arrasada, físicamente, socialmente, moralmente. Lo que queda no es una sociedad. Son dos millones de seres humanos sometidos a la ley de la selva. ¿Qué hubiese dicho de esto el González que se comprometió con la paz para Oriente Medio? ¿Por qué no dice nada ahora, ante lo que supone un genocidio, o mucho se le parece? Pobre Europa.

Podemos preguntarnos cómo hubiese reaccionado De Gaulle ante semejante estropicio. Sobre la subordinación a los designios de Trump, no es difícil imaginarlo. En cuanto a las barrabasadas de Netanyahu, tampoco. Después de la Guerra de los Seis días, fue el primero en denunciar la opresión, la represión y la expulsión de los palestinos. Son palabras suyas. ¿Y qué diría Willy Brandt, que resistió las presiones de Nixon destinadas a hacer fracasar su Ostpolitik? ¿Cuál hubiese sido la respuesta de Angela Merkel, ante el abandono del Acuerdo de París al que Trump calificó de estafa climática? Creo recordar que alguien, en Bruselas, lo lamentó.

Lo peor de todo es que esta actitud puede ser, además de una mácula, un error garrafal. A Trump los halagos le encantan, pero le reafirman. Lo único que le hace cambiar de opinión es la fuerza. Como la que exhibe Putin en Ucrania.