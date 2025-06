Carta abierta a los que odian

Manifestación del Día del Orgullo / EL PERIÓDICO

Mañana es 28 de junio. Día del Orgullo. Un día que para muchos es fiesta, alegría, colores y celebración. Y sí, también lo es para mí. Pero antes que esto, es resistencia. Es memoria. Es dolor. Es la herida abierta de cada vez que recibimos un insulto, una humillación, una burla por el simple hecho de ser quiénes somos.

Soy Jordi Ballart. Soy alcalde de Terrassa. Soy homosexual. Y soy padre. Y todo esto, para algunos, es motivo suficiente para odiarme.

Estos insultos son recurrentes. Reiterados. Con nombres y apellidos, o desde perfiles anónimos, pero casi siempre desde el mismo entorno ideológico: la ultraderecha. Muchos de ellos provienen directamente de cuentas vinculadas a Vox y, demasiado a menudo, aparecen escritos con total impunidad en los perfiles de la señora Alicia Tomás, su portavoz en Terrassa.

No son críticas políticas. No tienen nada que ver con la gestión. Son ataques personales, crueles, deshumanizadores. Y lo que es más grave: no solo me interpelan a mí. También van dirigidos a mi familia. A mis hijos.

Y aquí es donde me rompo.

Como cargo público, he aprendido a convivir con el insulto, con la manipulación, con el intento constante de intimidación. Pero como padre, no puedo. Ni quiero. Mi instinto más básico es protegerlos. Que no sufran. Que no vivan con miedo. Que no tengan que leer ni escuchar según qué.

Y hay días en que me pregunto si todo esto merece la pena. Si continuar siendo alcalde compensa el daño que nos provocan como familia. Porque no es fácil levantarte cada día y tener que aguantar este nivel de violencia y acoso. No es fácil hacer ver que no te afecta cuando por dentro te destroza.

Pero también hay días en que vuelvo a coger fuerza. Cuando pienso en los niños, adolescentes y jóvenes LGTBI que hoy todavía viven escondidos. Que tienen miedo. Que no se atreven a decir quiénes son ni a querer como quieran por miedo a ser insultados, señalados o rechazados. Y pienso que si lo que yo hago, si lo que yo digo, les ayuda, aunque sea un poco, a no sentirse solos, entonces sí que merece la pena.

Porque el Orgullo no es solo celebrar. Es resistir. Es hacer frente. Es vivir con dignidad.

A todos aquellos que esparcís odio, que envenenáis las redes y la política con desprecio hacia quien es diferente: no ganaréis. Porque querer no es ningún delito. Y porque vuestra homofobia no es una opinión: es violencia.

Quizás algún día dejaré de ser alcalde. Pero, si lo hago, no será por vosotros. No será por los insultos, ni por la presión, ni por el odio. Será porque habré decidido proteger a lo más sagrado que tengo: mis hijos.

Pero mientras esté aquí, tenedlo claro: continuaré dando la cara. Continuaré defendiendo una ciudad libre, valiente y orgullosa. Continuaré trabajando para que ningún niño ni ningún adulto tenga que pedir perdón por ser cómo es o por a quién quiere.

Mañana celebro el Orgullo. Celebro la vida. Celebro la libertad. Y celebro que, a pesar de todo, seguimos levantados. Y seguiremos. Siempre.