Pedro, el obstinado

Pedro Sánchez siempre podrá alegar en su defensa ante el tribunal de la posteridad que el asedio sufrido por parte de la derecha política y judicial está siendo terrorífico, que sus socios de gobierno han sido tan desleales como sus aliados parlamentarios, que su entorno político le ha engañado con alevosía, que la OTAN se ha entregado a los sueños militaristas de Trump y que la Unión Europea no le ha ayudado lo más mínimo en satisfacer las exigencias de sus interlocutores independentistas, quizás para recordarle que la Unión Europea no es el lugar indicado para solucionar la política doméstica, por muy razonable que sea la defensa de la pluralidad lingüística del Estado español.

Todo esto es cierto, pero también lo es que tanta circunstancia adversa lo ha dejado en la orfandad programática, arrinconándolo en la simple resistencia política, eso sí, argumentada en la prevalencia del mal menor frente a las desgracias que podría sufrir el Estado si sus adversarios consiguieran hacerse con el poder democrático. Pedro Sánchez siempre ha exhibido una gran determinación, una virtud elogiable que, sin embargo, ahora parece haberse transmutado en obstinación para salvaguardar el gobierno a toda costa. Pedro, el empecinado, se aleja demasiado del Pedro ilusionante que parecía tener un proyecto para la España plural y la fuerza necesaria para articular una mayoría de progreso plenamente operativa.

Ahora mismo no sabemos cuáles son sus planes para avanzar en la configuración de la nación de naciones ni cuál es el futuro que imagina para la ambición catalana, más allá de constatar que su apuesta por la normalización política a partir de la amnistía avanza azarosamente. La normalidad o la pacificación de Catalunya es tan solo una premisa para repensar el futuro, pero no debe confundirse con el futuro. La obstinación no es un sucedáneo de proyecto político, en todo caso el empeño puede echar a perder lo que se ha avanzado, por poco que sea. Alguien de confianza debería decírselo.