Sin empresarios no hay empleo, sin diálogo no hay futuro

Este viernes celebramos el Día del Empresario, una jornada especialmente significativa para reconocer y poner en valor la labor de quienes, con determinación, visión y coraje, arriesgan su patrimonio personal, innovan constantemente, generan empleo de calidad y contribuyen al bienestar colectivo. Detrás de cada empresa —ya sea una microempresa familiar, un autónomo o una gran corporación que exporta al mundo— hay una historia de compromiso, de trabajo duro y de apuesta decidida por el país. Ese esfuerzo no tendría sentido sin el trabajo conjunto con los empleados, con quienes se construyen los proyectos día a día, compartiendo objetivos y retos comunes.

Es también una oportunidad para reflexionar con serenidad y firmeza sobre los desafíos reales de nuestras empresas. No desde discursos abstractos, sino desde datos y realidades tangibles. Y también para defender, con convicción, un modelo de diálogo social que ha sido motor de estabilidad y progreso en España desde la Transición. Sin consenso entre empresarios y sindicatos, y también con los gobiernos, no habríamos alcanzado los actuales niveles de bienestar y justicia social.

Uno de los principales retos es el preocupante aumento del absentismo laboral. Según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), en 2025 el coste por contingencias comunes superará los 32.000 millones de euros, un 10% más que en 2024. Se superarán los 9,2 millones de procesos de baja, y más de 210.000 durarán más de un año, casi cinco veces más que en 2020. Esta situación impacta directamente en la productividad, la rentabilidad y el clima laboral, especialmente en las pymes.

A ello se suma un segundo problema estructural: la escasez de talento. El 97% de las empresas españolas reconoce dificultades para encontrar profesionales cualificados. En el caso de las pymes, más del 60% lo identifican como su mayor barrera de crecimiento. Atraer y retener talento ya no es una ventaja competitiva: es una condición de supervivencia.

Frente a estos retos, el diálogo social y la negociación colectiva deben seguir siendo la base de cualquier reforma laboral seria. Nos preocupa que el Gobierno impulse una reducción de jornada por ley, sin acuerdo con los agentes sociales. La jornada ya se negocia con éxito de forma sectorial. Imponerla por decreto, sin evaluar su impacto ni respetar la autonomía negociadora, vulnera las reglas de nuestra democracia laboral.

Las mutuas están trabajando con los servicios públicos de salud y el INSS en nuevos convenios para mejorar la gestión de las bajas. Este es el camino: más colaboración público-privada, más responsabilidad compartida, más soluciones realistas.

El 27 de junio no es solo un homenaje promovido por Foment del Treball, si me permiten recordarlo con cierto orguallo. Es una llamada de atención. Las empresas no son un obstáculo, sino parte esencial de la solución. En el futuro que queremos construir, los empresarios seguiremos estando. Con responsabilidad. Con ambición. Y con diálogo. Siempre.