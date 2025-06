Atacar sin acusar antes

¿Dispone Irán —o disponía hasta hace unos días— de las capacidades nucleares que denuncia Donald Trump?

Y aun así, ¿pueden EEUU e Israel atacar a Irán con esa acusación, pero sin el respaldo previo de un mecanismo internacional?

En 1968, tras varios años de deliberaciones, se firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), considerado uno de los pactos más “generosos y egoístas” del derecho internacional: los estados firmantes aceptaban que solo quienes ya poseían armas nucleares las conservaran y, a cambio, se comprometían a no desarrollarlas. Así, el derecho internacional reconoce a cinco estados nucleares —los cinco miembros permanentes con veto en el Consejo de Seguridad de la ONU—. Hay también estados no firmantes que tienen armamento nuclear y algunos sobre los que planea la sospecha. Israel, por ejemplo, no forma parte del TNP y nunca ha confirmado ni desmentido su capacidad nuclear. Irán, en cambio, sí rubricó el tratado, limitándose voluntariamente y quedando bajo supervisión internacional. Durante años, cumplió con las inspecciones de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, aunque últimamente ha mostrado resistencia.

Ahora bien, el derecho internacional y la propia ONU se fundamentan en agotar el diálogo y la diplomacia antes de llegar al uso de la fuerza. Si la preocupación de Israel y EEUU fuese la seguridad internacional, su obligación es la de llevar la denuncia al Consejo de Seguridad de la ONU, forzar una resolución condenatoria, obligar a Irán a posicionarse abiertamente sobre permitir a inspectores internacionales verificar su programa nuclear o acatar sanciones. No ha sido así, los ataques de los últimos días distan de ser el último eslabón proporcional de una cadena de conversaciones o negociaciones entre Estados Unidos, Israel e Irán. Parecen responder, más bien, a los intereses inmediatos de Binyamín Netanyahu y Donald Trump, líderes imprevisibles que actúan como si estuvieran al margen de las normas que aseguran defender.