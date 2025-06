Idoia Salazar, presidenta de OdiseIA: "Conviviremos con agentes de IA de tú a tú"

Es una tecnoptimista juiciosa. Le chifla la digitalización desde la aparición de los primeros buscadores, pero ante el crecimiento exponencial de la IA, defiende marcar límites éticos y cambiar consciencias. Por el bien de la democracia. Idoia Salazar (Madrid, 1976), autora de libros como La revolución de los robots y El mito del algoritmo y aclamada conferenciante –la Fundació Carulla la invitó al ciclo Mutare 2025–, preside el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial (OdiseIA).

¿Qué observa desde su observatorio?

Que viene un cambio drástico y la gente no acaba de comprender su dimensión. La IA generativa exige una estructura nueva. En las empresas, por ejemplo, los empleados deben saber cómo optimizar su trabajo; los clientes, de qué manera se usarán sus datos y el departamento legal, las implicaciones del uso de ese algoritmo.

La IA generativa está entrenada por humanos. Mal vamos, ¿no le parece?

¿Qué porcentaje de confianza le da el GPS de su coche? Puede tener un mapa desactualizado y no llevarle al destino. La IA no es el oráculo del mundo. En el futuro se espera que los algoritmos sean entrenados con pocos datos muy fiables y que la propia máquina vaya generando datos.

Suena inquietante.

A usted no le pueden abrir el cerebro y quitarle los prejuicios, a la máquina sí. Las máquinas se pueden limpiar de sesgos. Dicho esto, no se debe confiar al 100% en la tecnología. Hay que educar y expandir la concienciación sobre su uso.

¿Hacia dónde nos lleva todo esto?

Hacia un mundo cada vez más convertido a datos, en el que vamos a convivir con humanos y agentes de IA de tú a tú.

¿Qué harán esos agentes?

Hacia un mundo cada vez más convertido a datos, en el que vamos a convivir con humanos y agentes de IA de tú a tú. Será como si cada uno tuviera un secretario que te comprende a la perfección, se adapta al 100% a ti y es capaz de operar con tus contactos. Pedir citas médicas, elaborar informes, responder correos. Una parte de la IA también repercutirá sobre cuestiones intrínsecas al ser humano. Será común tener un amigo, un terapeuta, un médico virtuales.

Mucha intimidad cedida, ¿no?

Por eso tenemos que comprender mejor los límites. En 2021 se publicó la Carta de Derechos Digitales en España, pero resultará papel mojado si no se hace una labor de concienciación sobre el verdadero impacto, para dotarnos de herramientas y de criterio.

Si eso no ocurre, ¿qué nos espera?

Como no hagamos una transformación drástica de la Administración pública y de las estructuras educativas y empresariales en poco tiempo, tendremos un grave problema en temas como la influencia masiva sobre el subconsciente de la población. Delegar la toma de decisiones en esos sistemas de IA, será directamente proporcional a la facilidad de manipulación. Si Estados Unidos lo ha conseguido a través de la televisión, imagine un sistema personalizado que incide directamente sobre nuestra conciencia.

Tendemos a arrastrar los pies.

Ahora es arriesgado. Desde que tenemos los teléfonos móviles, por ejemplo, los antropólogos dicen que nuestra memoria mengua. Los gimnasios surgieron después de la revolución industrial, a fin de entrenar los músculos. Para entrenar nuestro criterio, debemos tener gimnasios mentales.

¿Y si en vez de exigir más a la población, se pone freno a la carrera tecnológica?

La IA generativa no es mala, pero no podemos fiar todo a la ética de empresas y administraciones. En la regulación europea, que será preceptiva a partir del 2 de agosto de 2026, dice que cuando exista un algoritmo que afecte a los derechos fundamentales, será obligatorio tomar medidas o asumir la multa y el fin de la actividad.

Si preguntas a ChatGPT qué le parece que la regulación dice que limita su libertad.

ChatGPT nació como un algoritmo libre de regulación. Se entrenó a un bebé con todos los datos existentes y se soltó al mundo. Al principio, al ver que respondía a todo, muchos empezaron a preguntarle cosas como cuál era la mejor forma de suicidarse usando un boli. Ahora tiene una serie de filtros y, ante preguntas maliciosas, responde: "Esto no es ético". Pero OpenAI es una empresa americana. En EEUU la regulación interesa poco y es lógico que, al programar, se refleje.

¿Diría que las máquinas han empezado a pensar?

Si ensar es poder relacionar conceptos y tomar una decisión, ya pueden. Los humanos somos capaces de procesar datos, pero también tenemos miedo al castigo y aspiración al premio. A la máquina esas cosas le dan igual.

¿Acabaremos siendo prescindibles?

Me preocupa más ser prescindibles para los políticos y las grandes corporaciones. Por eso fomentar el espíritu crítico es mi cruzada. No hay que ser alarmistas, sino realistas: necesitamos un esfuerzo común para intentar no ser irrelevantes, porque hay un riesgo real.